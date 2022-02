Ei voi välttyä ajatukselta, että koronapandemian hoitoa ovat ohjanneet aikuisten pelot ja näkemykset, ja nuorten tarpeet on sivuutettu, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Minna Ala-Heikkilä.

”Minua suoraan sanoen sapettaa se, että emme ole pystyneet huolehtimaan paremmin nuorten asioista. Ei ole oikeasti kunnolla arvioitu, minkälaiset haitat on siitä, että opiskelijat ovat kiinni etäopinnoissa vuosikaupalla.”

Näin sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuuden johtaja Mika Salminen Aamulehdessä 5.2.2022. Hän sanoo koronaviruspandemiasta muodostuneen kriisin, joka koskee laajasti muitakin elämänalueita kuin terveyttä, mutta silti toimenpiteiden haittavaikutuksia ei ole kunnolla arvioitu.

On sanomattakin selvää, ettei koronatartuntoja voinut päästää ryöpsähtämään eikä sairaaloita ylikuormittumaan niin, ettei kaikille potilaille olisi enää löytynyt paikkaa. En silti voi välttyä tuntemukselta, että pandemian hoitoa ohjasivat aikuisten pelot ja näkemykset.

Kun työpaikoilla on kannettu huolta aikuisten jaksamisesta ja yhteisöllisyydestä etätyön aikana, nuoret on jätetty pärjäämään omillaan ja esimerkiksi Tampereen yliopisto pysynyt etäopiskelussa niinäkin ajanjaksoina, kun työpaikkoja on avattu lähityöhön.

Etäopiskelussa on tietenkin puolensa, sillä se lisää mahdollisuuksia järjestää elämää itselle sopivalla tavalla. Varmasti monet opettajat ovat huomanneet, että onkin kätevää vetää luento etänä kotoa tai kesämökiltä ja monen opiskelijan elämäntilanteeseen etäopiskelu sopii. Ei tarvitse vaikkapa vuokrata asuntoa Tampereelta, koska voi hoitaa opiskelut vanhempien tai seurustelukumppanin luota.

Näistä syistä etäopiskelu ei tulekaan loppumaan pandemian loppuessa, vaan pysyy vähintäänkin vaihtoehtona lähiopiskelulle. Se tarkoittaa, että vilkas opiskelijaelämä on iäksi mennyt. Korkeakoulukampukset tuskin enää koskaan tulevat olemaan niitä vireitä, päivittäin tuhansia ihmisiä kerääviä keskuksia, joita ne olivat ennen pandemiaa. Tämä väistämättä vähentää tiedonkulkua, ideoiden vaihtoa, kontaktien syntymistä ja kaikkea muuta hyvää, jota opiskelijoiden vuorovaikutuksesta seuraa.

MITEN ETÄNÄ KEHITETÄÄN metataitoja, kuten itseohjautuvuutta, aikatauluttamista, laajojen kokonaisuuksien hallintaa, ryhmätyötaitoja? Vaatii melkoista itsensä johtamisen kykyä kyetä opiskelemaan tehokkaasti, kun päivät toistuvat samanlaisina yksin yksiössä. Myös ystävyyssuhteiden luominen on pandemiassa paljon aiempaa vaikeampaa ja vaatii sosiaalisia taitoja, oma-aloitteisuutta ja rohkeutta.

Tässä kaikessa toki pärjäävät ne, joilla on hyvät valmiudet suoriutua elämässä ja joita opiskelu ei ole irrottanut omasta elämänpiiristään, mutta miten käy muiden?

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.