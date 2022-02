Meillä suomalaisilla on paljon tekemistä siinä, että kehumme, muistamme ja annamme toisille arvoa muutenkin kuin hiljaa mielessämme, kirjoittaa Aamulehden uusien yleisöjen päällikkö Jutta Högmander.

Ystävänpäivä on joka päivä. Siksi emme tarvitse kaupallisin taka-ajatuksin varustettua erillistä päivää ystävien ja rakkaiden muistamiseen.

Väärin. Ystäviä ja rakkaita kannattaa kyllä pitää hyvänä vuoden jokaisena päivänä, mutta ei erillisestä päivästä haittaakaan ole. Päinvastoin.

Olen myös äitienpäivän, isänpäivän, naistenpäivän ja kaikkien muiden mahdollisten päivien vankka kannattaja. Mieluiten perustaisin erillisen muistamispäivän kaikille mahdollisille ja mahdottomille ihmisryhmille. Meillä suomalaisilla on paljon tekemistä siinä, että kehumme, muistamme ja annamme toisille arvoa muutenkin kuin hiljaa mielessämme. Se, että tälle on kalenteroitu päivä, ei ole väärin. Suklaata ja lahjojakaan on harvoin liikaa.

Tietyn ryhmän tärkeyttä korostavissa päivissä ongelma on usein se, että osa kokee jäävänsä ulkopuolelle. On heitä, joille vaikkapa vanhemmuuden tai ystävyyden merkityksen korostaminen tekee syystä tai toisesta kipeää. Osalle ei löydy identiteettiin sopivaa juhlapäivää.

Siispä ehdotan kaikkien nykyisten ja tulevien eri ryhmiä juhlistavien päivien rinnalle kansallista kehumispäivää. Se voisi olla vaikka 15. helmikuuta, heti ystävänpäivän jälkeen. Jos et siis huomannut eilen muistaa ystävää, voit tehdä sen tänään, kun saat luvalla kehua ihan kaikkia. Kätevää!

Se tapahtuu näin: kun huomaat ajattelevasi hyviä asioita perheenjäsenestä/läheisestä/ystävästä/työkaverista/naapurista, sano ne ääneen ihmiselle itselleen. Se on yllättävän helppoa, kun sitä harjoittelee.

Jos tämä ei tapahdu luonnostaan, voit myös tietoisesti yrittää synnyttää kehuja.

Missä asiassa [lisää nimi] on erityisen hyvä? Millainen [lisää nimi] on ihmisenä? Miten [lisää nimi] tekee sinut iloiseksi? Miksi [lisää nimi] on sinulle tärkeä? Kuvaile tilanne, jolloin [lisää nimi] ilahdutti/lohdutti/auttoi/liikutti sinua. Ole mahdollisimman konkreettinen ja rehellinen.

Toisten kehumisessa parasta on se, ettei se ole itseltä pois. Päinvastoin. Parhaimmassa tapauksessa molemmat osapuolet saavat hyvän mielen.

Jos oikein innostuu, saattaa alkaa viettää kehumispäivää joka päivä.

Kirjoittaja on Aamulehden uusien yleisöjen päällikkö.