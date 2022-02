Main ContentPlaceholder

Aurinkotuulella on kahdet kasvot: kauniit ja rumat

Komeiden revontulten taustalla on ilmiö, joka voi aiheuttaa paljon suurempia vahinkoja kuin koronapandemia konsaan. Ilmiötä on tutkittu paljon, ja siitä on jo paljon tietoa, mutta sen iskuun on varauduttu kovin heppoisesti.

Aamulehti Viime päivinä Tampereella on saatu ihailla upeita revontulia. Myös aurinko on paistanut mieltä ja kehoa lämmittäen. Sekä Aurinko että revontulet ovat osa ilmiötä, josta ei paljon puhuta, mutta josta pitäisi puhua paljon enemmän. Siihen pitäisi myös varautua, jotta se ei pääse yllättämään meitä housut kintuissa kuten teki uusi koronaviruksen muoto pari vuotta sitten. Avaruussäällä tarkoitetaan Auringosta Maata kohti suuntautuvia hiukkassuihkuja. Kun aurinkotuuli kohtaa maan magneettikentän, rajapinnassa alkaa tapahtua. Kauneimmillaan kohtaamiset aiheuttavat komeita revontulia ihmisten ihailtavaksi. Pahimmillaan avaruusmyrsky iskee voimalla, joka lamauttaa maanpäällisiä sähköverkkoja, vaimentaa radiosignaaleita ja Maata kiertävien satelliittien navigointi- ja paikannusjärjestelmiä. Voimakkaan aurinkotuulen vaikutuksista satelliitteihin saatiin maistiainen reilu viikko sitten, kun Auringosta matkaan lähtenyt hiukkassuihku nostatti geomagneettisen myrskypuuskan, joka tuhosi kymmeniä miljardööri Elon Muskin SpaceX-yrityksen satelliitteja. SpaceX:n Starlink-ohjelman tavoitteena on lähettää Maata kiertävälle radalle kymmeniä tuhansia tietoliikennesatelliitteja. Niistä rakentuu koko maapallon kattava laajakaistaverkosto, avaruuden internet. Satelliitit tuhonnut geomagneettinen puhuri ei ollut edes kovin kummoinen. Voi vain kuvitella, minkälaista vahinkoa Maan kiertoradalla oleville tietoliikennesatelliiteille aiheutuu, kun Aurinko joku kaunis päivä ärjyy matkaan sen jättipurskahduksen, joka nostattaa avaruussäähän valtaisan geomagneettisen megamyrskyn. Esimakua maan pinnalle ulottuvista vaikutuksista on saatu muun muassa Malmössä vuonna 2003 ja Quebecissä vuonna 1989, kun avaruusmyrskyt kaatoivat sähköverkkoja. Nämä olivat kuitenkin pientä verrattuna vuoden 1859 Carringtonin myrskyksi ristittyyn tapahtumaan, jonka vaikutusten tiedetään ulottuneen lähes kaikkialle maapallolle. Mitä voimakkaampi aurinkotuuli on, sitä etelämpänä revontulia nähdään. Yleensä kuitenkin vain maapallon napojen lähialueilla. Carringtonin aikaan revontulien kerrotaan loimunneen jopa päiväntasaajan seudulla. Avaruussään tutkijat tietävät, että ennen Carringtonia iso avaruusmyrsky iski maapalloon vuonna 1770 ja Carringtonin jälkeen vuonna 1921. Tapahtumien välillä ennen ja jälkeen on ollut 89 ja 62 vuotta. Vuoden 1921 megamyrskystä on jo yli 100 vuotta. Seuraava ei siis todennäköisesti ole enää kaukana. On hämmentävää, että tutkijoiden varoituksista huolimatta olemme varautuneet edessä olevaan geomagneettiseen megamyrskyyn vielä huonommin kuin olimme varautuneet koronapandemiaan. Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.