Suomessa on vain kaksi poliitikkoa, jotka tuntevat sekä Putinin että Bidenin, mutta vain toinen heistä voi asettua ehdolle seuraavissa presidentin­vaaleissa 2024

Löin Suomen seuraavasta presidentistä vetoa jo vuosia sitten. Pitkään näytti huonolta, mutta nyt toive vedon voitosta heräsi.

Euroopan turvallisuustilanne on kiristynyt jo usean viikon ajan. Se on saanut suomalaiset miettimään, pitäisikö alkaa liittyä Natoon, pitää kädet vapaina liittoutumisen suhteen vai pysyä vakaasti liittoutumattomana.

Nato-päätösten lisäksi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta iso kysymys on, kuka jatkaa Sauli Niinistön työtä Suomen tasavallan presidenttinä, kun tämän kaksi kuusivuotiskautta tulevat täyteen alkuvuodesta 2024 eli alle kahden vuoden kuluttua.

Eihän tässä toki vielä kiire ole, mutta hätähousut alkavat jo hermostua, kun Niinistön mitat täyttävää ilmiselvää ehdokasta ei näköpiirissä ole – toki tässäkin kauneus on katsojan silmässä.

Varteenotettavimmat ehdokkaat ovat niin sanotusti lähtökuopissa. Harva liputtaa vielä estottomasti ehdokkuutensa tai edes halujensa puolesta, sillä kuntopiikki kannattaa ajoittaa vasta syksyyn 2023.

Itse aloitin presidenttipelin jo monta vuotta sitten, kun löin erään kollegani kanssa vetoa, että Suomen seuraava presidentti on Jan Vapaavuori (kok.). Vedonlyönti oli siinä mielessä aika tyhmä, että ripustauduin itse yhteen nimeen, kun vastapuolella on pelissä kaikki muut täysi-ikäiset ja syntyperäiset Suomen kansalaiset – tietysti Niinistöä lukuun ottamatta.

Kun Vapaavuori ei viime vuosina ole pyrkinyt valtakunnan politiikan kärkipaikoille, luovuin jo toivosta ja olin vähällä toimittaa vedon palkintona olevan samppanjapullon kollegalle. Vapaavuoren viime viikonvaihteen ulostulo kuitenkin nostatti taisteluhenkeä. Hän ei sulkenut ehdokkuutta pois vaan siirsi keskustelun tulevan presidentin ominaisuuksiin ja muistutti, että Suomessa virka ei todellakaan ole seremoniallinen.

Älkää nyt ymmärtäkö väärin, että julistautuisin tässä Vapaavuoren kannattajaksi. Ajattelin vain vetoa lyödessäni, että hänen henkilökohtaisilla ominaisuuksillaan, joita en siis omakohtaisesti tarkemmin tunne, voisi kasvaa henkilöksi, jolla olisi tasavallan presidentin arvovaltaa muuallakin kuin keskustan tupailloissa.

Entä muut? Suosittu pääministeri Sanna Marin (sd.) tuskin lähtee vielä 38-vuotiaana tavoittelemaan Mäntyniemen emännyyttä, jonka jälkeen demareilla onkin suuria vaikeuksia löytää riittävän vetovoimaista ehdokasta.

Porvaristo on yhtä lailla pulassa, vaikka Vapaavuori pyrkisikin ehdolle. Hänellä ei liene valtakunnallista kannatusta, ei liioin Alexander Stubbillakaan, ja Jyrki Katainen tuskin haluaa presidentiksi. Keskustan Olli Rehn on gallupien suosikki, sopivan ikäinen ja kaiketi pätevä, mutta kansansuosio tuskin riittää aivan maaliin asti. Esko Aho (kesk.) on Suomen presidentinvaalien historian menestynein ehdokas niistä, joista ei koskaan ole tullut presidenttiä (34,4 prosenttia ensimmäisellä kierroksella 2000), mutta hänen aikansa meni jo.

Ammatillisesti pätevin lienee kuitenkin ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.), mutta jos veikata pitää, vaalien voittaja on hän, joka on Haavistoa vastassa toisella kierroksella.

Lopuksi muistutettakoon, että Suomessa on tiettävästi vain kaksi poliitikkoa, jotka voivat sanoa tuntevansa sekä Venäjän Vladimir Putinin että Yhdysvaltain Joe Bidenin. He ovat tietysti Niinistö ja edellinen presidentti Tarja Halonen. Niinistö ei perustuslain mukaan voi asettua ehdolle, mutta Halonen voisi.

Mutta ei kai nyt sentään.

Kirjoittaja on Aamulehden uutispäällikkö.