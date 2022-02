Hyvä tyyppi voi jäädä kesätyöhauissa huomaamatta, jos cv:ssä on työkokemuksen tilalla pelkkää motivaatiota ja oppimisenhalua, kirjoittaa Aamulehden uutispäällikkö Enni Mansikkamäki.

Ahkera, tunnollinen, sosiaalinen ja nopea oppimaan. Näitä sanoja monet nuoret raapustavat parhaillaan työhakemuksiinsa ja miettivät perusteluita kysymykseen: miksi juuri sinut pitäisi valita meille töihin?

Monet täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevat nuoret kamppailevat työnhaussa saman ongelman kanssa. Jos työkokemusta ei ole kertynyt vielä aiemmilta kesiltä, miten ovet avautuisivat ensimmäiseen työpaikkaan? Miten kokemusta saa, jos sitä kaikissa työpaikoissa vaaditaan jo ennalta?

Entisestään tilannetta hankaloittaa se, että kahtena edellisenä kesänä kesätyöpaikkoja on ollut tarjolla aiempaa niukemmin. Koronan vuoksi monet yritykset ovat olleet varovaisia rekrytoinneissaan ja myös jo sovittuja kesätöitä on jouduttu perumaan.

Tänä kesänä tilanne näyttää jälleen valoisammalta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemässä kyselyssä 33 prosenttia vastanneista yrityksistä ilmoitti lisäävänsä kesätyöpaikkojen määrää. Kaikkiaan EK:n jäsenyritykset tarjoavat kesä- tai harjoittelupaikkoja noin 120 000 työntekijälle.

Myös Tampereen seudulla monet suuret työnantajat, kuten kaupunki, seurakunnat ja kauppaketjut, ovat jo kertoneet rekrytoivansa satoja työntekijöitä. Näissä paikoissa kilpailu on kuitenkin aina kovaa ja valmiissa hakemuslomakkeissa on vaikea erottua. Hyvä tyyppi voi jäädä kesätyöhauissa huomaamatta, jos cv:ssä on työkokemuksen tilalla pelkkää oppimisenhalua.

Kesätyöpaikka on nuorelle tärkeä askel työelämään. Vaikka työnantaja ajatteleekin ensisijaisesti käsipareja, jotka tuuraavat vakituisen henkilöstön lomat, kesätyöpaikka voi olla sekä nuorelle että työnantajalle oppimisen kokemus.

Sen lisäksi, että moni nuori saa kesätyöstä ensimmäisen oikean palkkansa, kesätyö antaa nuorelle kurkistuksen siihen, millaista työelämä on. Opiskelijalle kesätyö voi olla myös toivottu mahdollisuus saada jalka oven väliin oman alan työpaikassa.

Siksi onkin huolestuttavaa, että EK:n mukaan Suomessa on kahden vuoden aikana menetetty jopa 70 000 kesätyökokemusta. Kun katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen, Suomi tarvitsee kaikki kynnelle kykenevät työntekijät töihin.

Kesätyöt ovat työnantajille oiva tilaisuus saada nuoret kiinnostumaan erilaisista uravaihtoehdoista ja nuorille merkittävä mahdollisuus päästä näyttämään taitonsa ja kartuttamaan itseluottamustaan.

Kokemattoman nuoren rekrytointi on työnantajalle väistämättä riski. Kokemus ja koulutustausta ovat rekrytoinnissa eittämättä tärkeitä kriteereitä, mutta monissa nuorille sopivissa työtehtävissä innokkuus ja halu oppia voivat johtaa aivan yhtä hyvään elleivät jopa parempaankin työsuoritukseen.

Kuten sanonta kuuluu: työ tekijäänsä opettaa. Siispä työnantaja, ole jollekin nuorelle se ensimmäinen kesätyökokemus.

Kirjoittaja on Aamulehden uutispäällikkö.