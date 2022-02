”Yllätys oli suuri, kun huomasin, etten löytänyt muuta pakollista tapaamista kuin treffit katsastusinsinöörin kanssa”, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Anita Simola.

Lähikauppaani eli jättimarkettiin on taas tullut lisää automaattikassoja. Normikassojen määrä näyttää hupenevan kovaa vauhtia. No, muutaman ostoksen reissulla automaattikassa on ihan järkeenkäypä, mutta koko viikon ruokaostosreissulla jaksan jonottaa kiltisti ja vaihtaa nopeat kuulumiset kassalla.

Tutuksi tullut kassa alkaakin olla ainut kontaktini palvelualalla. Koronan tuoma etätyö vieraannuttaa meitä entisestään muista ihmisistä. Aloin listata arkielämän kontaktejani. Yllätys oli suuri, kun huomasin, etten löytänyt muuta pakollista tapaamista kuin treffit katsastusinsinöörin kanssa.

Jutustelu hänenkin kanssaan on yleensä hyvin lyhyt. Moukaroituaan uskollista maanteiden kiitäjääni hän joko sanoo, että hyväksytty, tai sitten iskee käteen lapun korjausehdotuksista.

Pankit olivat ensimmäisiä, jotka alkoivat vieraannuttaa asiakkaitaan. Minulta meni kauan, ennen kuin suostuin luopumaan pankkikirjastani ja ottamaan pankkitunnukset. Nuori väki hämmästelee, kun kerron, miten raha-asiat hoidettiin ennen vanhaan. Kerran kuussa pankkikonttoriin laskupino kädessä. Samalla kannatti arvioida kuukauden rahantarve. Monta kertaa ei pankkiin poikettu, varsinkin, kun jonot olivat pitkät ja aukioloajat huonot työssä käyville.

Kelan toimistossa ei ole jonotettu vuosiin eikä verotoimistossa. Näitä jonoja ei totisesti kaipaa. Kunnanvirastokin on saanut olla rauhassa. Kaikki on sujunut sähköisesti. Liekö talo enää edes pystyssä?

Monille ikäihmisille käynti apteekissa on kuin juhlaa. Asiointi farmaseutin kanssa voi olla kuukauden kohokohta ja ainut juttelutuokio, jos kotona ei käy kotihoitaja. Tosin reseptilääkkeetkin voi tilata verkon kautta. Ruokakauppaankaan asti ei tarvitse lähteä, sillä korona on vauhdittanut kotiinkuljetuksia.

Kampaamokäynnit ovat virkistävä poikkeus. Vielä ei ole onneksi keksitty, miten hiusten leikkuu ja värjäys onnistuisi sähköisesti. Rupattelu tutun luottokampaajan kanssa on odotettu hetki.

Lääkäripalveluita saa kätevästi verkosta pieniin vaivoihin. Sähköiset reseptit uusitaan. Digitalisaatio vain lisääntyy, kunhan hyvinvointialueet pääsevät kunnolla käyntiin. Mitä kaikkea onkaan tulossa?

Hieman kauhunsekaisin tuntein ajattelen hetkeä, jolloin vastailen terveydestäni robotille. Jo nyt tiedetään, että it-alalla on käytössä oppiva tietokone, joka pystyy omaksumaan lääketieteellisiä artikkeleita ja pitämään itseään ajan tasalla.

Robotin kanssa saa toki jo nyt keskustella vaikkapa isojen verkkoyhtiöiden asiakaspalvelussa. Harmi vain, että kun kertoo ongelmansa, niin hyvin usein robotti nostaa tassunsa pystyyn eli ei ymmärrä. Kehittämistä siis riittää.

Muistan lukeneeni, miten vanhusten päiväkeskuksessa bingoa pyöritti robotti. No, sen tehtävän se varmasti osaa. Ennen kuin mietin itselleni bingoiltaa, taidan tilata ihmisen tekemän jalkahoidon. Sitä onneksi ei saa vielä sähköistettyä eikä ulkoistettua.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.