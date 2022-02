Metalliala on pulassa – työtä on tarjolla, mutta tekijöitä ei

Filippiineiltä on tuotu Suomeen hoitohenkilökuntaa. Nyt sieltä aletaan etsiä työntekijöitä myös konepajoihin.

Aamulehti

Työvoimapula on jo täällä.

Sitä emme vielä tiedä, onko kysymys vain tilapäisestä ilmiöstä vai pysyvästä muutoksesta.

Yhä useamman alan yritykset ovat viime kuukausina kertoneet, ettei osaavia käsiä tunnu löytyvän.

Yksi koneistusta ja asennusta vaativa valuvika on metalliteollisuudessa. Pirkanmaalla konepajateollisuudesta saa leipänsä tällä hetkellä noin 6 000 henkilöä. Heistä noin 500 jää vuosittain eläkkeelle, mutta samaan aikaan alan oppilaitoksista valmistuu vain 200 nuorta, siis reilusti alle puolet tarpeesta.

Ei ihme, että alan yritykset ovat huolissaan. Tilanne on kyllä tiedostettu koulutussuunnittelussa. Ongelma on, että metallialan koulutus ei enää vedä kuten ennen. Takavuosina koulutuksiin oli tungosta.

Pari aikaisemmin varmaa tuloputkeakin on hiipunut. Maatiloilta ei enää tule jo lapsena koneiden näpräilyyn tottuneita nuoria, kun tilallisia on yksinkertaisesti entistä vähemmän. Takavuosien moottoreita rassaavat mopopojatkin ovat kohta katoavaa kansanperinnettä, kun nuoret ajavat siististi mopoautoilla.

Eräänlainen hätähuuto on, että 12 pirkanmaalaista metallialan yritystä käynnisti alan oppilaitosten tuella nopean toiminnan joukot, jonka nimi on Konepajakoulu. Opetus ei kestä kahta vuotta, vaan kaksi viikkoa. Tarkoitus ei ole kouluttaa ketään pystymetsästä, vaan houkutella jo alalla olleita testaamaan ja päivittämään osaamisensa testijaksolla. Loppukoulutus tapahtuu yrityksissä. Hieno idea.

Yritykset järjestivät viikko sitten tempauksen, jossa oli tarjolla jopa 40 työpaikkaa. Kuvaavaa on, että kaikkia ei saatu täytettyä, mutta yritysten ja oppilaitosten täsmäiskut jatkuvat.

Pahin työvoimapula on vientivetoisilla konepajoilla ja teknologiateollisuudessa ylipäätään. Sikäli huono juttu, että juuri sieltä tulee paljon uutta rahaa koko yhteiskunnan pyörittämiseen.

Tilanteeseen on varmasti useita syitä. Osin metalliala on menneisyytensä vanki. Moni varmaankin yhä kokee, että kysymys on työstä rasvamontussa, jossa suhdanteet heittelevät yrityksiä ja työntekijöitä mennen tullen. Tosiasiassa nykyinen metalliverstas alkaa muistuttaa normikonttoria, joskin saleissa vääntyy yhä jalosti myös rautaa.

Suomessa on vahdittu tarkasti, ettei maahan tule liikaa osaajia ulkomailta, mutta tämä linja voi tuskin jatkua pitkään. Periaatteessa työntekijöitä saa palkata rajojen takaa, mutta käytännön byrokratia on tehty sen verran hankalaksi, että tie on kivinen.

Tampereelle on tuotu hoitohenkilökuntaa Filippiineiltä. Entä jos sieltä tuotaisiin myös metallialan ammattilaisia? No, tällainen hanke onkin jo vireillä.

Jos kaikki palikat loksahtavat kohdalleen ja yrityksistä löytyy rekrytointihaluja, voi kesän lopulla Tampereella olla ensimmäisiä 50–100 filippiiniläisestä, jotka perehdytetään tehdastyöhön Tampereen kaupungin ja elinkeinoelämän yhteishankkeessa.

Toivottavasti tämä nupuillaan oleva ajatus toteutuu.

Kirjoittaja on Aamulehden toimituspäällikkö.