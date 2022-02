Omassakin lähipiirissäni on ihmisiä, joiden kännykkään ei kyllä ladata yhtään sovellusta. Se kun ei ole niinkään älylaite vaan matkapuhelin, jonka tärkein ominaisuus on se, että sitä osaa käyttää, kirjoittaa toimittaja Heidi Pesonen.

Jos hyvin käy ja valtion rahakirstun vartijat suovat, tulevaisuudessa meillä kaikilla Pirkanmaan hyvinvointialueen asukkailla on käytössä Oma-Pirkanmaa-palvelu, joka toimii verkossa ja kännykkäsovelluksena.

Toki erilaisia sovelluksia ja verkkopalveluita on terveydenhuollossakin jo vaikka kuinka, ja vaikka niihin ei muuten olisi tutustunut, vähintäänkin koronapassia ladatessa on tullut tutustuneeksi Omakantaan.

Selvä on, etteivät digipalvelut tulevaisuudessa ainakaan vähene. Kun mietitään, miten palveluista saadaan tasapuolisesti saavutettavia taloudellisesti mahdollisella tavalla, digitaalisuus on yksi vastaus. Se ei kuitenkaan voi olla ainoa vastaus.

Omassakin lähipiirissäni on ihmisiä, joiden kännykkään ei kyllä ladata yhtään sovellusta. Se kun ei ole niinkään älylaite vaan matkapuhelin. Sen tärkein ominaisuus ei ole 5G tai runsas tallennustila, vaan se, että sitä osaa käyttää. Pystyy soittamaan, vastaamaan ja lähettämään tekstiviestejä.

Digitaalisuuden ilosanoman keskellä ei saa unohtaa, että on myös heitä, joille sähköinen palvelu tai kännykkäsovellus ei ole kätevä, saavutettava ja tasapuolinen.

Se ei toki tarkoita, etteikö uusia sähköisiä palveluita pitäisi kehittää tai etteikö niistä olisi paljon hyötyä. En edes muista, koska olisin itse varannut aikaa johonkin millään muulla tavalla kuin netissä. Kampaaja, eläinlääkäri, koronarokotus – kaikki käy näppärästi sähköisesti. Tuntuisi ajantuhlaukselta soittaa jonnekin, jossa ihminen kahlaa omaa kalenteriaan samalla, kun itse selaan omaani ja sitten yritämme löytää yhteisen tyhjän kolon.

Tärkeintä on ymmärtää, kuinka erilaisia me ihmiset olemme. Tässä ajassa haitari siinä, minkälaisia laitteita ihmiset omistavat ja miten niitä käyttävät, on valtavan iso.

Ymmärsin tämän omakohtaisesti, kun parikymmentä vuotta nuorempi ihminen kysyi, onko todella niin, että joku vielä katsoo lineaarista televisiota. Termi tarkoittaa sitä, että katsoo televisiosta sitä, mitä sieltä kulloinkin tulee. Siis juuri kuten minun maailmassani katsotaan televisiota: avataan laite ja katsotaan jotain niistä ohjelmista, joita kanavilta sillä hetkellä tulee. Kun katsotaan esimerkiksi Netflixiä, katsotaan Netflixiä eikä televisiota.

Ilmeisesti tällainen jaottelu on dinosaurusten hommaa.

Kerron tämän ihan vain esimerkkinä siitä, kuinka helposti alamme ajatella, että koska minä ja lähipiirini toimimme näin, kaikki toimivat nykyään näin. Siksi varsinkin palveluita kehitettäessä on muistettava, että jotkut todella katsovat yhä lineaarista televisiota, eikä kaikkiin puhelimiin pysty lataamaan sovelluksia.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.