Luokkaan laskeutuu keskittynyt hiljaisuus. Oppilaani ovat sukeltaneet tekstien ihmeelliseen maailmaan, kuvaa lukutuntia opettaja Tiina Keskinen kolumnissaan.

On alkamassa viikon viimeinen oppitunti, kello on 14.20, oppilaita valuu luokkaan, he ovat väsyneitä, hervottomia, kovaäänisiä. Joku tönäisee toisen oviaukosta sisään, seuraa kovaääninen painiottelu, jota menen rauhoittelemaan. Ilmaan heitetty reppu viuhahtaa ohitseni, oppilas kampittaa toista, yksi kikattaa, toinen kiljuu. Luokka täyttyy oppilaista ja korvia vihlovasta älämölöstä. Meillä on alkamassa rauhallinen lukutunti.

Osa oppilaista rojahtaa säkkituoleihin, jotkut jäävät istumaan pöytien ääreen, muutama istuu lattialla, joku kaivaa esiin repusta eväitä, muutama selaa puhelimesta e- tai äänikirjaa, suurin osa ottaa esille painetun kirjan.

Kysyn, haluaako luokka taustalle instrumentaalimusiikkia, nyt he eivät halua, joku laittaa napit korville ja kuuntelee omaa musiikkia, hiljalleen jokainen on uppoutumassa omaan maailmansa. Suurimmalla osalla on käsissään romaani, joku harva on valinnut luettavakseen tietokirjan. Luokkaan laskeutuu keskittynyt hiljaisuus. Oppilaani ovat sukeltaneet tekstien ihmeelliseen maailmaan.

En väsy katselemasta näitä ihastuttavia nuoria, jotka selvästi nauttivat lukutunneista. Minulla ei ole yhtään ainoaa luokkaa, jossa lukutunnit eivät toimisi. Oman havaintoni mukaan nuoret ovat innokkaita, monipuolisia, keskittyneitä kirjallisuuden harrastajia. En allekirjoita väitettä, että nykynuoret eivät muka lukisi.

Meillä on lukutunti kerran viikossa. Pääsääntöisesti oppilaat saavat itse valita kirjansa, en halua tappaa yhdenkään oppilaan lukuintoa väkinäisellä lukemisella. Jos joku ei löydä luettavaa, ehdotan kirjaa, painotan aina, että kirjan saa vaihtaa, jos tarina ei nappaa. Tällä hetkellä yli sadan oppilaani joukossa on muutamia, joille lukutunnit ovat haasteellisia, silti hekin ovat valmiita kokeilemaan ehdottamiani kirjoja, suurimmalle osalle on löytynyt mieluisaa luettavaa.

Minun tehtäväni opettajana on luoda lukemiselle niin miellyttävät olosuhteet kuin mahdollista, siksi luokassani on tyynyjä, noja- ja säkkituoleja, tunnille saa tuoda eväitä, jos joku torkahtaa hetkiseksi kesken lukemisen, se ei haittaa, niin itsekin teen välillä lukiessani.

Välillä luetuista kirjoista tulee tehtäviä, saatamme opiskella kirjallisuuden genrejä tai käsitteitä, joskus keskustelemme kirjojen herättämistä ajatuksista, välillä saa vain lukea, ilman että on velvollinen miettimään kirjasta yhtään mitään viisasta, pelkkä lukeminen ilman suorituspaineita on myös hyödyllistä ja arvokasta.

Perjantain viimeinen tunti alkaa olla päätöksessään, kello on 15. Luokassa on edelleen täydellinen, keskittynyt hiljaisuus, rikon sen lempeästi, yritän pitää puheeni hiljaisena, että en rikkoisi tunnelmaa, kiitän tunnista, kehun oppilaita ja heidän keskittymiskykyään, joku venyttelee, hiljalleen oppilaat nousevat, he nostavat säkkituolit seinää vasten, kuten on sovittu, eväiden roskat viedään roskakoriin, tyynyt paikoilleen, kaikki toimii kuin häkä.

Lähdemme rauhallisesti ulos luokasta ja huikkaamme toisillemme hyviä viikonloppuja.

Kirjoittaja on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, kolumnisti ja kirjailija.