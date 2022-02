Koira voi saada vesihännän myös lumessa kahlaamisesta, kertoo kolumnisti Tiina Keskinen.

En ollut koskaan kuullut koiran vesihännästä, ennen kun meidän villakoira Häpi sai sellaisen. Häpi on innokas uimari ja eräänä kuumana kesäpäivänä se innostui uimaan pitkän tovin.

Kun se nousi järvestä, se näytti tuskaiselta, sen yleensä iloisesti selän ylle kaartuva häntä roikkui halvaantuneena kohti maata, käveleminenkin näytti vaikealta. Häpin hännän juuri oli tulehtunut, koska se oli käyttänyt häntää peräsimenä vedessä niin kauan.

Valtteri-myrskyn aikana pari tuntia ulkoiltuaan Häpi sairastui taas vesihäntään. Ihmettelin, miten talvella voi saada vesihännän mutta lumessa kahlaaminen kuulemma aiheuttaa myös vesihäntää. Hullua. No siitä onneksi selviää tulehduskipulääkkeellä ja levolla, nyt vain odotellaan rauhassa, että häntä nousee entiseen malliin.

Meillä on kolme siamilaista kissaa. Eräänä päivänä jostakin käsittämättömästä syystä ne alkoivat syödä villaa. Jos joku unohti kissojen ulottuville villasukat, -paidan, tumput tai shaalin, se syötiin tai ainakin tuhottiin aivan kuin koiperhoset olisivat olleet asialla.

Kun opimme piilottamaan kaiken villaisen, niille on alkanut kelvata myös puuvilla; sukkia jyrsitään, viimeisimpänä froteisen kylpytakkini helma on järsitty. Olemme selvinneet ongelmasta pistämällä kaikki syötäviksi kelpaavat tekstiilit visusti ovien taakse.

Eläinlääkärin mukaan käytös on turhautumista, jokin psyykkinen ongelma.Meillä kissat elävät kuitenkin ylellisesti herroiksi, niillä on seuraa, isot tilat liikkua ja kiipeillä, ne saavat myös ulkoilla. Että käsittämätön juttu on tämä. Ensinnäkin se aiheuttaa paljon harmia meille mutta on tietenkin myös vaarallista kissoillemme, tosin tätä tekstiiliensyöntirumbaa on kestänyt jo vuosia, eikä kissoilla ole ihme ja kumma syöntipuuhistaan minkäänlaisia sivuvaikutuksia, mahat toimivat, ja ne näyttävät omistajiaan tyytyväisemmiltä.

Oletteko koskaan kuulleet hevosesta, joka kärsii paniikkihäiriöstä? Hevosihmisten kielellä puhutaan läheisriippuvuudesta. Perheemme uusin jäsen herra Flick kärsii sellaisesta.

Flick on maailmanmies, se on rutinoitunut sukkuloimaan maailmalla ja kiertämään kisoissa, sen käytös on upeaa melkein tilanteessa kuin tilanteessa. Mutta vain melkein. Arjen ongelma on se, että Flick ei kerta kaikkiaan kykene olemaan tallissa hetkeäkään yksin.

Kun pahaa aavistamatta vein sen ensimmäisen kerran meille muuton jälkeen talliin satuloitavaksi, ja kaikki kaverit olivat ulkona, se sai paniikkihäiriökohtauksen; sen sydän hakkasi hulluna, valkuaiset muljahtelivat, se ripuloi käytävän täyteen ja lopulta jyräsi minun ylitseni ulko-ovelle, joka onnekseni oli kiinni. Kun se pääsi oven ulkopuolelle, se oli taas oma itsensä, tyylikäs, charmikas, rauhallinen ja kuuliainen. Aivan kuin mitään kauheaa ei olisi koskaan tapahtunutkaan.

Toista kertaa en halua tulla hevosen jyräämäksi, siispä satulointi tapahtuu aina ulkosalla, mikäli kaveria ei sisältä löydy.

Eläinten kanssa sattuu ja tapahtuu.

Tiina Keskinen

Kirjoittaja on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, kolumnisti ja kirjailija.