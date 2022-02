Ihmiset kokevat, ettei edes oman alueen asioihin voi vaikuttaa, ja se on hälyttävää – miten tässä näin kävi, vaikka ihmisten kuulemisen pitäisi olla helpompaa kuin koskaan?

Elämme digimaailmassa, jossa mielipiteiden ja ideoiden kysyminen ja kertominen on tavattoman helppoa. Kenties siitä on kuitenkin tullut ratkaisun sijaan osa ongelmaa, kirjoittaa toimittaja Heidi Pesonen.

Tampereen kaupungin tuoreesta hyvinvointikertomuksesta käy ilmi, että vain joka kolmas tamperelainen kokee, että voi vaikuttaa oman asuinalueensa asioihin.

Samoin esimerkiksi Tampereen perusopetuksen 8.–9.-luokkalaisista vain alle yhdeksän prosenttia kokee, että koulussa on hyvät vaikuttamismahdollisuudet. Tiedot ovat peräisin viime vuonna tehdyistä Tamperelaisten hyvinvointikyselystä ja Kouluterveyskyselystä.

Samaan aikaan elämme digimaailmassa, jossa mielipiteiden ja ideoiden kysyminen ja kertominen on tavattoman helppoa. Kenties siitä on kuitenkin tullut ratkaisun sijaan osa ongelmaa.

Kaikkea kysytään kovasti koko ajan, mutta onko vastauksilla mitään merkitystä? Tarkoitan sellaista merkitystä, joka on niin konkreettinen, että ihminen tuntee, että hänen kokemuksensa, ideansa tai mielipiteensä vaikutti johonkin. Päätyminen sitaatiksi tai prosenttiluvuksi raporttiin ei sitä vielä tee.

Kun jotain kysytään, pitäisi miettiä, mikä on se kaikkein arvokkain tieto, joka alueen asukkailta, palvelun käyttäjiltä tai vaikka työntekijöiltä pitää saada selville. Sen lisäksi, että kerrotaan, mitä mieltä ihmiset jostakin asiasta ovat, pitäisi kertoa myös se, mihin heidän mielipiteensä ja ideansa vaikuttavat tai mitä niistä seuraa. Jos ihmisten kuuleminen tuntuu heistä itsestään pelkältä pakolliselta rutiinilta, se on varma keino sammuttaa tunne siitä, että asioihin voi vaikuttaa.

Hyvin helpoksi on nykyään käynyt myös se, että omia mielipiteitään voi kertoa julkisesti. Tai sanotaan, että se on periaatteessa helppoa.

Saan toimittajana välillä viestejä, joiden ydin on: en halua sanoa tätä julkisesti, koska se tyrmättäisiin heti, mutta minusta esitetty suunnitelma tai idea on tästä ja tästä syystä ihan hyvä – tai vastaavasti huono.

Jos julkinen keskustelu koetaan sellaiseksi, ettei siihen uskalla tai halua osallistua, se on myös omiaan vähentämään kokemusta omista vaikuttamisen mahdollisuuksista.

Syyt on helppo ymmärtää. Esimerkiksi monilla sosiaalisen median foorumeilla rauhallinen, analyyttinen, kunnioittava ja ystävällinen keskustelu on yhtä poikkeuksellista kuin Takahuhdissa nähty vaalea tilhi. On aina suorastaan lumoavaa, jos sellaisen onnistuu näkemään.

Kolmanneksi kokemusta vaikuttamismahdollisuuksista voi vähentää se, että vaikuttaminen vaatii ainakin jonkin verran perehtymistä ja vaivannäköä. Kun arki on kuormittavaa, ei ehkä enää jää voimia ja aikaa edes itselle tärkeisiin asioihin vaikuttamiseen.

On hälyttävää, että ihmiset kokevat, ettei edes oman elämänpiirin asioihin pysty vaikuttamaan. Sillä voi olla seuraus, johon ei yksinkertaisesti ole varaa: ihmiset lakkaavat välittämästä.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.