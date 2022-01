Koska luistelijoita riittää ja alan harrastajamäärien odotetaan kasvavan tänäkin vuonna, lisää paikkoja retkiluistelulle tarvitaan, Satu Peltola kirjoittaa.

Vaappuvaa menoa. Ylävartalon asento lähentelee paikoin 90 astetta. Jalassa 20 euron luistimet, joita kehtaan juuri ja juuri kutsua ulkonäön perusteella kaunoluistimiksi. Päässä pyöräilykypärä ja toppatakin- ja housujen alla vartaloa suojaa ylimääräinen vaatekerta, joiden toivon suojaavan jäänpinnan kutsuessa.

Kun muutama sata metriä on takana, teräpotkut alkavat sujua. Olen pystyssä ja jälkikasvu kannustaa, vaikka luistimille palanneessa äidissä on näkemistä.

Kun kilometrejä on takana hieman päälle kolme, ja löydän itseni muiden lauantailuistelijoiden tapaan kiemurtelevasta grillimakkarajonosta, tiedän ruosteeseen päässeistä luistelutaidoista huolimatta olevani oikeassa paikassa.

NYT KAKSI VUOTTA myöhemmin, luonnonjääradat kutsuvat useamman kerran viikossa. Enkä varmasti ole ainoa, sillä erityisesti korona-aikana retkiluistelun suosio on kasvanut huomattavasti.

Suomen retkiluistelijat ry:n mukaan vuonna 2021 sen jäsenmäärä kasvoi kymmenellä prosentilla. Näsijärvellä retkiluistelurataa ylläpitävä Hiking Travel Hit arvioi, että tällä kaudella yksittäisten luistelukertojen määrä voi nousta jopa lähelle 200 000:ta. Tohlopin retkiluisteluradalta puolestaan arvioidaan, että käynnissä on ennätystalvi, sillä tavallisena arkipäivänä luistelijoita käy useita satoja ja viikonloppuisin tuhansia.

Tutumpien retkiluisteluratojen rinnalle on noussut tänä talvena myös uusia. Esimerkiksi Ylöjärvellä luisteluun hurahtaneet hieraisivat iloisena silmiään joulukuun lopulla, kun Veittijärven ja Vahantalahden jäänpinnat saivat omat ratansa. Näistä radoista on muodostunut lyhyessä ajassa monille myös tärkeä lähiliikuntapaikka ja käyttäjiä on ollut vilkkaimpina päivittäin jopa satoja.

Hiking Travel Hitin Pekka Tyllilän mukaan kunnissa ei kuitenkaan ole vielä täysin ymmärretty kuinka suositusta lajista on kyse ja millainen potentiaali siinä on, jos asiaa tarkastellaan esimerkiksi matkailun näkökulmasta.

Syytä olisi. Vaikka koronatilanne jossakin vaiheessa paranee, tulee se tuskin vaikuttamaan kovin merkittävästi ulkoliikunnan kasvaneeseen suosioon.

TOHLOPIN JA NÄSIJÄRVEN retkiluisteluradat ovat oivia esimerkkejä ulkoilukohteista, jotka kuuluvat lähes jokaisen Tampereen seudulla asuvan talviretkikohdeluettelon kärkipäähän. Yhteistä näistä molemmille on, että ratatoiminnan toteutuksesta ja ylläpidosta vastaavat vapaaehtoiset kaupungin avustuksella.

Koska luistelijoita riittää ja alan harrastajamäärien odotetaan kasvavan tänäkin vuonna, lisää paikkoja retkiluistelulle tarvitaan. Loppujen lopuksi kyseessä on hyvin yksinkertainen asia ja varmasti monessa kunnassa useat vapaaehtoiset auraavat jo ratoja, joiden ylläpitoon kunnat voivat helposti osallistua.

