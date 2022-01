Nato ei tunge itään, vaan idästä tunkee Natoon Moskovaa syystä pelkääviä, kirjoittaa kolumnisti Kari Huoviala.

Jokaisella valtiolla on oikeus päättää turvallisuuspolitiikastaan ja liittoutumisistaan. Se on ollut lännen tiukka vastaus Venäjän koviin vaatimuksiin.

Tarkkaan ottaen tuo jokaisen valtion suvereeni oikeus on ollut historian saatossa korkeintaan kaunisteltu osatotuus. Lännen suurvallat ovat itse usein määränneet omien takapihojensa vapauden rajat.

Peter Frankopanin teos Silkkitiet. Uusi maailmanhistoria (2021) käy kertauskurssiksi.

Lännen suurvallatkaan eivät ole kaihtaneet rumia keinoja vahtiessaan omia etujaan. Heikompien oikeudet on tallattu jalkoihin, kun vahvat ovat voimallaan halunneet hallita kauppareittejä, raaka-aineita ja strategisesti tärkeitä alueita.

Lähi-idän sekasorto on eräs muistomerkki siitä, mihin Britannian imperiumin ja Yhdysvaltojen kaltaisten mahtien itsekäs edunvalvonta voi johtaa.

Ovatko länsivallat nyt muuttuneet etujen saalistajista heikkojen suojelijoiksi?

Omaa suurvaltahistoriaansa palvova Venäjä ei usko, että länsi on tullut sen rajoille vain puhtaan pyyteettömissä aikeissa.

Venäjällä on kokemuksensa. Mutta niin on myös Suomella ja Baltian mailla. Meidän elintärkeä etumme on, että valitsemamme leiri länsi puhuu totta.

Lännestä katsoen on itsestään selvää, ettei Nato tunkeudu itään, vaan idästä tunkeutuu valtioita lännen liittoon.

Natoon haluavat pyrkivät kokemustensa vuoksi suojaan Moskovan saappailta.

Venäjä pitää Moskovan komennosta pakenemista lännen aggressiivisuutena. Niin puhuu valehtelun johtava supervalta.

Päättömin väittein Venäjän johto syyttää länttä sodan lietsomisesta, kun se itse tuo suuria sotavoimia Euroopan rajoille.

Ikuisesti alemmuudentuntoisen Venäjän kadehtima Yhdysvallat on perustellut etujensa ajamista asevoimin tarpeella levittää demokratian ilosanomaa.

Tekopyhää. Mutta juuri demokratian leviämistä Venäjälle Vladimir Putin eniten pelkää.

Omat etunsa Putin perustelee historian ja vanhojen tarujen valikoidulla sepitekoosteella.

Inhorealisti arvelee, ettei länsi ole lopulta valmis maksamaan hintaa, joka vaadittaisiin Ukrainan vapaudesta.

Kuka maksaa eniten korruptoituneesta pa-valtiosta?

Mitä Venäjä tekisi 44 miljoonan asukkaan maalla, joka ei ikinä hyväksyisi miehitystä?

Kari Huoviala