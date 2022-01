Suomessa pitäisi välittömästi ryhtyä miettimään, miten ihmisten hyvinvointia voidaan parantaa jo ennen yhdenkään sote-palvelun tarvetta.

Nyt on aika onnitella kaikkia Pirkanmaan historian ensimmäisen aluevaltuuston valtuutettuja. Luvassa on varmasti mielenkiintoinen urakka.

On kuitenkin sanottava suoraan, että edessä ei ole helppo rupeama. Työtä vauhdittavat samaan aikaan kova aikataulupaine ja pelko siitä, että budjetti loppuu heti alkuunsa.

Vaalikamppailun aikana puhuttiin lopulta aika vähän rahasta. Ja yleensä puhe kääntyi siihen, että euroja säästyy digitaalisia palveluita lisäämällä.

Totuus kuitenkin on, että tätä menoa alueet ovat konkurssissa ennen kuin ehtivät kunnolla aloittaa. Maakuntavero ei ole ratkaisu, sillä suomalaisten veroaste on jo nyt korkea. Ja vaikka budjettia kasvatettaisiin, kohta ollaan todennäköisesti jälleen tilanteessa, jossa kassan pohja häämöttää. Tarvitaan siis jotain muuta.

Kunnissa on totuttu jo siihen, että sote-menojen kasvusta ja budjettiylityksistä on tullut jokavuotinen ilmiö. Ensi vuonna ilmiö siirtyy hyvinvointialueiden murheeksi.

Suomen historian yksi näkyvimmistä kansanterveyden edistämishankkeista oli 1972-1995 toteutettu niin kutsuttu Pohjois-Karjala-projekti. Siinä havahduttiin korkeisiin sydän- ja verisuonitautien kuolleisuuslukuihin ja etenkin itäisessä Suomessa levitettiin viestiä terveellisistä elämäntavoista. Projekti jätti jälkensä suomalaisten lautasille.

Nyt olisi syytä ryhtyä miettimään, millainen olisi terveyttä ja hyvinvointia tukeva Suomi 2020-luvulla? Elintavoilla ja valinnoilla on paljon vaikutusta niin fyysiseen kuin henkiseenkin hyvinvointiin sekä arjessa jaksamiseen. Emme me vihersmoothieita juomalla ja joka päivä 10 000 askelta kävelemällä lopeta syöpiä tai muistisairauksia, mutta paljon on tehtävissä.

Moni työnantaja tarjoaa työntekijöilleen liikuntaseteleitä, koska nähdään kokonaishyvinvoinnin arvo. Kuntosali on halvempi lääke niska- ja hartiaseudun vaivoihin kuin jumituksen takia myönnetty sairausloma. Mitä jos ihminen saisi vähentää liikuntaharrastuksiin käytettyjä euroja verotuksessa – kotitalousvähennyksen malliin? Kannustimia kyllä löytyy, jos sellaisia halutaan etsiä.

Aluevaalikamppailun aikana puhuttiin paljon esimerkiksi mielenterveyspalveluiden saatavuudesta. Keskustelussa puhuttiin niin hoitotakuusta kuin terapiatakuusta. Enemmän kuitenkin pitäisi etsiä syitä siihen, miksi niin moni uupuu ja ahdistuu? Esimerkiksi nuorten mielenterveydestä kuuluu säännöllisesti huolestuttavia uutisia. Terapia ja kaikki mahdollinen tuki on tarpeen oireileville, mutta miten voisimme kääntää kehityksen suunnan?

Paras keino taata hyvinvointialueiden toimintaedellytykset olisi huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista arjessa jo ennen kuin tarvitaan yhtään sote-palvelua. Muuten hyvinvointialueesta saattaa tulla pahoinvointialue.

Kirjoittaja on Aamulehden toimituspäällikkö.