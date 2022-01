Melkein mitä vain oppii, kun siitä on kiinnostunut

Esikoiseni oppi lukemaan hieman yli neljävuotiaana. Säntäsin tietenkin heti googlaamaan, kuinka poikkeuksellista se on. Jos vauva.fi-palstaa on uskominen, ei kovinkaan. Tai sitten sinne on kerääntynyt poikkeuksellisen lahjakasta sakkia.

Se, kuinka nuorena on oppinut lukemaan, tuntuu olevan edelleen tieto, jota kysellään. Ehkä siihen sisältyy jokin vaivihkainen ajatus siitä, että se kertoisi jotain älyllisestä kyvykkyydestä. Lukemaan oppiminen neljävuotiaana tuntuu merkityksellisemmältä kuin vaikka se, että osaisi ajaa polkupyörällä.

Kumpikaan olettamus ei ole tietenkään totta. Tutkimusten valossa varhain lukemaan oppiminen ei ennusta erityistä menestystä koulussa. Lukemiseen liittyvät tasoerot tasoittuvat nopeasti jo ensimmäisen kouluvuoden aikana.

Toiseksi, lapset ovat uskomattoman kyvykkäitä oppimaan sen, mistä he ovat kiinnostuneita.

Ei ole loppujen lopuksi kovin suuri ihme, että esikoiseni oppi lukemaan varhain. Kiinnostus kirjoihin näkyi jo. Hänen tauotta vispaavat jalkansa pysähtyivät vauvana aina, kun kirjan kannet avattiin. Kolmevuotiaana luimme jo pitkiä satukirjoja ja neljävuotiaana Hobitin.

Hän uppoutuu tarinoihin ja jaksaisi kuunnella niitä maailmojen ääriin asti, jos vain joku lukisi.

Siinä missä meillä on kiinnostuttu lukemisesta, voisin luetella samaan sarjaan lukemattoman määrän asioita, joiden pariin innostaminen on ollut enemmän tai vähemmän tuskallinen kokemus. Minulle ja kilpailuvietilleni onneksi enemmän kuin lapselle.

Viime talvena pientenkin lasten talviurheiluvälineet vietiin käsistä. Seurasimme tietenkin muiden vanavedessä, ja onnekkaiden Tori.fi-kauppojen jälkeen suuntasimme jäälle tuliterien luistinten kera. Hintaa viisitoista euroa ja teroitus päälle.

Yksi kerta jäällä seisoskelua riitti. Lasta ei saanut koko talvena takaisin jäälle kehumalla, kannustamalla eikä lievällä lahjonnallakaan. Oli kuulemma kiva kokeilla, mutta se siitä.

Melko tarkalleen vuosi episodin jälkeen olemme yrittäneet taas varovaisesti kysellä, josko into luisteluun jo olisi herännyt. Eipä juuri.

Suorittajaminä sisälläni kihisee kateudesta, kun some tuntuu täyttyvän iloisesti talviurheilua harrastavien perheiden valokuvista. Lasta sen sijaan ei tunnu haittaavaan, vaikka koko muu maailma osaisi luistella mutta hän ei.

Minunkin ylpeyteni koki lopulta vain pienen kolauksen. Kaikkea ei tarvitse viisivuotiaankaan osata.

Ja tuleehan noita uusia, talvia.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.