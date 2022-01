Näyttää siltä, että Tampereen ilmastopäästöt lisääntyvät sitä mukaa, kun eri päästölähteitä saadaan selvitettyä. Ilmastobudjetin ulkopuolella ovat vielä esimerkiksi ruuan, tavaroiden ja palveluiden kulutuksen päästöt, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Juha Karilainen.

Aamulehti

Tampere on laatinut vuodesta 2019 asti ilmastobudjetin, jossa esitetään Tampereen hiilineutraaliustavoitteen mukainen ilmastopäästöjen enimmäismäärä. Tavoitteena on, että kaupunki on hiilineutraali vuonna 2030, jolloin hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Ilmastobudjetissa on mukana eri päästölähteitä, isoimpina kaukolämmön tuotanto ja liikenne, pienimpinä lämmityssähkö ja maatalous. Rakentaminen ei ole mukana, mikä on aiheuttanut hämmennystä muun muassa Aamulehden lukijoissa.

KUN Aamulehti uutisoi 13.12.2021, että Tampereen kaupunki ei ole saavuttamassa vuoden 2022 talousarvioon kirjattuja päästövähennystavoitteita, kaivattiin uutisen kommenteissa tietoa rakentamisen päästöistä. Eräs joulukuun uutisesta sähköpostitse kirvonnut lukijapalaute moittikin Tampereen kaupunkia rakentamisen päästöjen ”ulkoistamisesta”.

Kuin tilauksesta kaupunki kertoi vähän ennen joulua selvittäneensä kaiken kaupungissa tapahtuvan rakentamisen päästöjä. Ne olivat vuonna 2020 noin 206 miljoonaa kiloa. Rakennusmateriaalit aiheuttavat rakentamisen päästöistä valtaosan, 122 miljoonaa kiloa, josta betonin kulutus muodostaa 104 miljoonaa kiloa.

Rakentaminen siis tuottaa ilmastopäästöjä Tampereella lähes samassa mittakaavassa kuin kaukolämpö (242 miljoonaa kiloa) ja liikenne (231,2 miljoonaa kiloa).

Koska kaukolämmön päästöt tulevat laskemaan tämän vuoden aikana valmistuvan Naistenlahti 3 -biovoimalaitoksen myötä noin 150 miljoonaa kiloa, voi rakentaminen jäädä tulevaisuudessa kaupungin toiseksi suurimmaksi päästölähteeksi liikenteen jälkeen.

Liikenteen päästöt ovat Tampereella vähentyneet paljon tavoitetta hitaammin, sillä kaupunkiin muuttaa koko ajan enemmän ihmisiä, joista moni liikkuu bensa- tai dieselkäyttöisillä henkilöautoilla.

TAMPEREELLA on vain pari lämpövoimalaa, kun sen sijaan henkilöautoja on lähes 100 000 ja uusia asuntoja valmistui 3 869 vuonna 2020.

Liikenteen ja rakentamisen päästöille onkin yhteistä se, että kaupungin viranhaltijat tai päättäjät eivät pysty omilla päätöksillään leikkaamaan päästöjä kertaheitolla kymmenillä prosenteilla, kuten voimalaitosinvestoinnissa tapahtuu kaukolämmön päästöille.

Esimerkiksi liikenteen jättisatsaus ratikka vähentää vuosittaisia päästöjä vain noin miljoona kiloa.

NÄYTTÄÄ siltä, että Tampereen ilmastopäästöt lisääntyvät sitä mukaa, kun eri päästölähteitä saadaan selvitettyä. Vielä on selvittämättä ja siten ilmastobudjetin ulkopuolella välillisiä kuluttamisen päästöjä, kuten ruuan, tavaroiden ja palveluiden kulutuksen päästöt Tampereella.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.