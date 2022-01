Ostimme 10 000 euron auton – kahdessa vuodessa sen korjauksiin on uponnut järkyttävä rahasumma

”Tietyt viat täytyy tietysti korjata, jotta autolla on turvallista ajaa. Mutta voisiko jotain joskus jättää kylmästi korjaamattakin”, pohtii Aamulehden liven ja kuvan päällikkö Tuukka Välimäki.

Tekstiviesti kilahti puhelimeeni viime torstaina kello 12.24:

”Ajoneuvonne on valmis noudettavaksi. Määräyksen loppusumma on 632,00 e.”

Huokaisin syvään ja aloin pohtia, mistä kaivaisin tällä kertaa rahat auton korjaukseen.

Tilanne ei nimittäin ollut uusi. Viime vuosina olen päässyt asioimaan samassa autokorjaamossa useita kertoja.

Ostimme Fordin vuoden 2011 tila-auton noin 10 000 eurolla syksyllä 2019. Ruosteinen Mersumme jäi liikkeen pihaan, ja ajoimme kotiin uusimmalla ja kalleimmalla autolla, jonka ikinä olimme omistaneet. Kun matkamittariinkin oli kertynyt vasta 157 000 kilometriä, ajattelin naiivisti, että jatkuvat vierailut autokorjaamolla olisivat historiaa.

Ensimmäinen vikavalo syttyi muutaman viikon jälkeen. Korjaamon tuomio oli tyly: koko moottori pitäisi vaihtaa.

Autoliike maksoi osan, mutta meille jäi noin tonnin lasku. Se oli kuitenkin vasta alkua. Auton kansiossa riittää kuitteja pienemmistä remonteista: vetoakseli, takajarrusatula, kallistuksenvakaaja, takapyörän nopeusanturi, iskunvaimennin…

Nyt vein auton korjaamolle parin katsastuksessa ilmenneen pikkuvian vuoksi. Jarrupalat piti vaihtaa ja äänimerkki korjata. Korjaamolla paljastui, että jarrut kaipasivat isompaa huoltoa ja koko äänitorvi täytyi uusia kalliilla varaosalla.

Hieman yli kahdessa vuodessa auton korjaukseen on uponnut 3 186,45 euroa. Se on lähes kolmannes auton hankintahinnasta – keskimäärin yli 100 euroa kuussa. Suurin osa huolloista on ollut pieniä, mutta niistä muodostuva summa pistää miettimään.

Olisiko meidän pitänyt ostaa vielä uudempi auto? Jopa uusi? Olisiko pitänyt tutkia tarkemmin leasing-auton hankkimista?

Toisaalta pohdin, onko asenteeni ollut koko ajan väärä. Olen suhtautunut jokaiseen vikavaloon ja korjaamokeikkaan kuin yllättävään luonnonkatastrofiin. Pitäisikö sen sijaan ajatella, että ne kuuluvat asiaan? Että 10 vuotta vanhan auton omistajan tulee budjetoida rahaa remontteihin samaan tapaan kuin vanhan talon omistajan?

Olen myös miettinyt, olenko liiankin tunnollinen auton korjauttaja. Sosiologian professori Terhi-Anna Wilska sanoi taannoin Aamulehdessä, että suomalaiset suhtautuvat autoihinsa kovin vakavasti.

”Meillä autot ovat kalliita, mikä johtaa siihen, että niitä pidetään hirveän hyvin. Heti fiksataan, jos on pienikin lommo tai ruostetahra. Auto ei ole muualla niin pyhä lehmä kuin meillä”, Wilska lausui.

Tietyt viat täytyy tietysti korjata, jotta autolla on turvallista ajaa. Mutta voisiko jotain joskus jättää kylmästi korjaamattakin? Säästyneet rahat voisi käyttää omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen auton hyvinvoinnin sijaan – vaikkapa kuntosalin jäsenmaksuun, hierontaan, lomamatkaan tai uusiin suksiin.

