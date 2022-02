Ladulla ja luisteluradalla pääsee pakoon koronakoomaa, sillä siellä tulee edes hetkeksi tunne normaalista elämästä. Onneksi Pirkanmaalla ei uutisoida typerästä laturaivosta samaan tapaan kuin esimerkiksi Helsingin Paloheinässä. Latu- ja rataetiketti on valtaosalla hallussa.

Aamulehti

Mikään ei ole mahtavampaa kuin pyyhkäistä työpäivän päätteeksi hiihtolenkille. Jumiin jämähtänyt kroppa vetreytyy ja mieliala kohentuu samalla, kun sydämen täyttää kiitollisuus latujen ajajia kohtaan. Olette aarteita!

Helsingin ruuhkaisesta Paloheinästä kantautuu tämän tästä laturaivouutisia. Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta pirkanmaalaisilla tuntuu olevan järki päässä ja latuetiketti paremmin hallussa kuin pääkaupunkiseudulla. Aina toki löytyy niitä, jotka vähät välittävät kivasta ja sujuvasta latukäyttäytymisestä, mutta onneksi he ovat vähemmistössä.

Pöljyyden huipentumaa edustavat himohiihtäjät, jotka polttavat päreensä hitaiden lapsi- tai koululaishiihtäjien takia. Minusta jokainen pertsaa töpöttelevä lapsi on riemuvoitto. Iso käsi vanhemmille, jotka tuovat jälkikasvunsa lajin pariin. Sekaan vaan, sillä latu kuuluu kaikille.

Ihan kuin Tampereen seudun laduilla ja luisteluradoilla olisi tänä talvena näkynyt enemmän porukkaa kuin koskaan niinä hetkinä, joina baanat ovat olleet kunnossa. Mielikuvan vahvistaa tunnettu hiihdon erikoisliike Sastamalasta.

Häijään Urheilutarvikkeen kauppias Marko Pohja kertoo, että menossa on kaikkien aikojen huipputalvi. Hiihdon ja retkiluistelun suosio on suorastaan räjähtänyt. Yrityksen myynti on kolmin–nelinkertaistunut normaalivuoteen verrattuna. Tavaraa myydään sitä mukaa, kun sitä tulee sisään. Myyntiä voisi kasvattaa entisestään, jos tuotteita saisi jostain lisää.

Urheilukauppias vitsailee, että hänen pitää vaihtaa paristot kristallipalloonsa. Näin hurjan hulabaloon ennustaminen ei käynyt tilauksia tehdessä edes mielessä.

Häijään Urheilutarvikkeella on asiakaskuntaa ympäri Suomen, sillä tietotaidon ja nykytekniikan ansiosta suksien painoalueiden määrittäminen onnistuu myös etänä – niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin. Kuvitelkaa vaikka tuliteriä murtomaasuksia haikailevia hiihtäjä. Tekniikan ansiosta hiihtäjä pystytään profiloimaan ja ikään kuin ”tuomaan” suksien päälle liikkeeseen, vaikka tyyppi asuisi Inarissa.

Jotta latuetiketti pysyisi edelleen hallussa, laitan tähän muistin virkistykseksi Suomen Ladun kokoamat pointsit:

Latu on kaikkien hiihtäjien yhteinen. Noudata osoitettua hiihtosuuntaa sekä muita ladun varrella olevia ohjeita ja varoituksia. Älä luistele perinteisen ladun päällä. Katso taaksesi ennen kuin vaihdat latua, käännyt risteyksestä tai pysähdyt. Älä kiilaa toisen eteen. Nopeampi väistää. Kaksisuuntaisella ladulla kohdatessa molemmat antavat tilaa. Auta kaatunutta tai loukkaantunutta kanssahiihtäjää.

Pirkanmaalaisittain tähän voi lisätä vielä yhden mukavan, täkäläisen tavan: tervehdi vastaantulijaa.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.