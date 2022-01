Hauska yhteensattuma, että kummassakin kotimaassani on liki samaan aikaan vaalit. Suomi äänestää tänään sunnuntaina 23. tammikuuta aluevaaleissa ja Italia huomenna maanantaina presidentinvaaleissa. Italian presidentinvaalit ovat jännitysnäytelmä suoraan antiikin Roomasta, vain murhat puuttuvat, kirjoittaa kolumnisti Sari Passaro.

Italia toivoi viimeiseen asti, että maan presidentti Sergio Mattarella, 80, asettuisi uudelleen ehdolle. Kun Scala-teatterissa Milanossa esitettiin Macbeth-ooppera, ei kunniavieraana olleen presidentin aplodeille tullut loppua. Täysi teatteri vaati presidentiltä BIS!

Samaa bis-sanaa muuten käytetään, kun santsataan ruokaa. Tuon joulukuun tempauksen jälkeen on ollut muita samanlaisia, sillä monelle sopisi, että Mattarella jatkaisi presidenttinä ja Marion Draghi pääministerinä. Italian politiikka kaipaa vakaita päättäjiä.

Italiassa presidentillä on vähän oikeuksia, mutta ei hän vallaton ole. Presidentti hyväksyy lait ja voi hajottaa parlamentin. Parlamentti Italiassa vastaa meikäläistä eduskuntaa ja se jakautuu kahteen kamariin nimeltään senaatti ja edustajainhuone. Presidentti myös nimittää pääministerin ja korkeat viranhaltijat, kuten tuomarit.

Presidentin vaali on Italiassa sirkus, josta tulee mieleen antiikin Rooma tai kulttisarja House of cards. Vaali on täynnä kaupankäyntiä, ystäviä ja pettureita. Kansalaiset hädin tuskin tietävät ketä on ehdolla. Päätöksen tekevät parlamentin ylä- ja alahuoneen 945 jäsentä sekä 58 alueiden edustajaa.

Pettureista käy esimerkiksi vuoden 2013 vaalit, jolloin EU:n komission puheenjohtaja Romano Prodi piti olla neljännen kierroksen varma valinta. Yllättäen 101 hänen oman liittoumansa edustajaa oli muuttanut mielensä. Valituksi tuli lopulta kuudennella kierroksella Giorgio Napolitano, joka jo kahden vuoden kuluttua luopui ja vuonna 2015 alkoi Mattarellan aika.

Kaupankäynnistä erinomainen esimerkki on Silvio Berlusconi, 85, joka oli lauantai-iltaan asti ainoa julkisesti vaaliin ilmoittautunut ehdokas. Suoruuteen tottuneena suomalaisena nostin hattua, että hän pelaa pelin julkisesti. Sitä paitsi, maailman johtajat ovat nykyään niin pelottavia, että talousrikoksista tuomittu rattopoika Silvio tuntuu suorastaan miellyttävältä.

Berlusconilla oli valinnan tekeville parlamentaarikoille porkkana. Presidentti Mattarella nimittäin hyväksyi viime vuonna lain, joka leikkaa parlamentista 345 paikkaa. Sen verran edustajia siis joka tapauksessa menettää asemansa ja etunsa seuraavissa vaaleissa. Silvio lupasi, että presidenttinä hän toimisi siten, että ainakaan ennenaikaisia vaaleja ei tule.

Silviolla oli myös keppi.

Italian nykyinen pääministeri Marion Draghi, 74, on yksi esiin nostetuista ehdokkaista. Hänen on tulkittu myöntyneen, sillä Draghi on sanonut Italian hallituksen toimivan hyvin, eli pärjäisi uuden johtajan käsissä.

Draghilla voisi olla mahdollisuuksia. Onhan hän esimerkillinen ja oppinut, kuten presidentin edellytetään olevan. Silvio Berlusconi ja oikeiston Legan Matteo Salvini ovat kuitenkin keksineet kiristyskeinon. He uhkaavat vetää ministerinsä pois hallituksesta, eli hajottaa sen, jos Draghi valitaan presidentiksi.

Osaavat ne muutkin pelata. Vaali on salainen. Valitsijamiehet kokoontuvat Roomaan Montecitorion palatsiin, jonka isoon saliin on tuotu äänestyskoppeja. Niissä he käyvät yksi kerrallaan kirjoittamassa ehdokkaansa nimen äänestyslomakkeelle. Prosessi vie tunteja. Kierroksen päätteeksi parlamentin puhemies lukee äänet kuten ne ovat kirjoitettu.

Tässä piilee keino tunnistaa kuka äänesti ketä, eli pitikö sopimus. Esimerkiksi Silvio Berlusconi voi sopia yhden hänelle äänensä antaneen kanssa, että tämä kirjoittaa äänestyslappuun S. Berlusconi ja toisen kanssa Berlusconi Silvio ja niin edelleen.

Yllättäen puhemies Roberto Fico kuitenkin sulki tämän äänikaupan oven. Hän ilmoitti viikon alussa lukevansa vain äänen saaneen ehdokkaan sukunimen, jolloin annettuja ääniä ei voi tunnistaa ja vaalisalaisuus säilyy.

Vaalissa on yleensä useita kierroksia, joten tulosta saa odottaa päiviä. Kahdella ensimmäisellä kierroksella valintaan tarvitaan kaksi kolmasosaa äänistä ja sen jälkeen puolet. Ehdokkaiden järjestykset voivat muuttua dramaattisesti ja lopputulos on usein jotain ihan muuta kuin julkisuudessa on veikattu.

On kuitenkin pari nimeä, jotka kannattaa muistaa. Toinen on Letizia Moratti, 73, joka olisi Italian ensimmäinen naispresidentti. Rikas entinen Milanon pormestari ja ministeri onkin monen toive. Toinen on Giuliano Amato, 83, liikanimeltään Il Sottile, eli hienovarainen. Sillä viitataan hänen sivistykseensä ja koulutukseensa.

Koko kuvion sirkusmaisuuden osoittaa se, että myöhään lauantai-iltana Silvio Berlusconi ilmoitti, ettei olekaan käytettävissä vaaleissa. Mielenkiintoinen ratkaisu kuukausien lobbaamisen jälkeen.

Sari Passaro

Kirjoittaja asuu Toscanassa, eikä siksi saa äänestää Suomen aluevaaleissa