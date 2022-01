Lupaus yhdenvertaisesta rekrytoinnista on hyvä alku

Yhdenvertaisen kohtelun on ulotuttava työnhakijoiden karsinnasta haastattelutilanteisiin, palkkauspäätöksiin ja arkeen työpaikoilla, kirjoittaa Henriikka Korte kolumnissaan.

Aamulehti

Ikä, syntyperä, ihonväri, perhevapaa, sairausloma, sukupuoli-identiteetti, sukupuolen ilmaisu, geneettiset tiedot, siviilisääty, lääketieteellinen tila, kansalaisuus, fyysinen tai henkinen vamma, poliittinen suuntautuminen, veteraaniasema, rotu, uskonto, sukupuoli, raskaus, seksuaalinen suuntautuminen.

Pitkä lista seikkoja, ja teknologiajätti Microsoft lupaa, ettei yksikään niistä vaikuta pätevien työnhakijoiden mahdollisuuksiin tulla palkatuksi.

Tampereelle parhaillaankin eri alojen insinööriharjoittelijoita rekrytoiva yhdysvaltalaisyhtiö ei ole ainoa yritys, joka on julkilausunut lupauksensa kohdella kaikkia päteviä työnhakijoita yhdenvertaisesti. Loputkin työnantajat voisivat ottaa mallia.

Suomen suurin työnhakusivusto Duunitori lanseerasi marraskuussa monimuotoisuuslupauksen. Työnantajat voivat nyt lisätä työpaikkailmoituksiinsa monimuotoisuuslupauksen, jolla organisaatio ilmaisee työnhakijoille arvostavansa henkilöstön monimuotoisuutta.

Jo pidempään käytössä ollut konkreettinen keino työnhakijoiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseen on anonyymi rekrytointi, jossa esimerkiksi sukupuoli, syntymäaika, kotiosoite ja äidinkieli piilotetaan näkyvistä tiettyyn pisteeseen asti.

Hakija hakee työtä ja täyttää työpaikkailmoituksen normaalisti, mutta rekrytoiva henkilö, joka esimerkiksi kutsuu työnhakijoita haastatteluihin, ei näe edellä lueteltuja työnhaun tai työssä onnistumisen kannalta epäoleellisia asioita.

Käytännössä vasta pieni osa rekrytoinneista toteutetaan anonyymin rekrytoinnin periaatteella.

Työterveyslaitoksen kahden vuoden takaisessa Monimuotoisuusbarometrissa 12 prosenttia henkilöstöalan ammattilaisista kertoi, että anonyymia rekrytointia on jossain muodossa käytetty tai kokeiltu omalla työpaikalla.

Luvut saattavat muuttua jo lähitulevaisuudessa. Työterveyslaitoksen johtavan asiantuntijan Barbara Bergbomin mukaan barometrin tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että organisaatioissa on kasvavaa kiinnostusta anonyymiin rekrytointiin.

Se, että yhä useammassa työpaikkailmoituksessa kerrotaan anonyymistä rekrytointiprosessista, monimuotoisuuslupauksesta tai luvataan Microsoftin tapaan kohdella yhdenvertaisesti päteviä hakijoita, on hyvä alku.

Vaikka monimuotoisuuslupaus on vasta lupaus, eikä anonyymi rekrytointi ole prosessina ongelmaton, pyrkimys kohdella hakijoita yhdenvertaisesti kertoo, että teeman tärkeys on tunnistettu. Se on onnistumisen edellytys.

Yhdenvertaisen kohtelun on ulotuttava työnhakijoiden karsinnasta haastattelutilanteisiin, palkkaamispäätöksiin ja arkeen työpaikoilla.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.