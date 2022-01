Viime vuosina yleistyneet hakemusvideot ovat työnantajalle helppo ja halpa tapa karsia jyvät akanoista. Luovat loistavat, mutta suosivatko työmarkkinat jo liikaa luovia ekstrovertteja? Hiljaiset puurtajat jäävät usein varjoon, vaikka saattavat olla loistavia työntekijöitä.

Aamulehti

Työelämä suosii ekstroverttejä eli ulospäin suuntautuneita ihmisiä. Ujot pääsevät harvoin loistamaan työhaastattelussa. Jotkut jäätyvät paineen alaisina, ja monilla suomalaisilla on vaikeuksia kehua itseään, pirkanmaalaisista tai hämäläisistä puhumattakaan. ”Ei tehrä tästä ny numeroo.”

Nyt introverttien, ujojen ja sisäänpäin kääntyneiden kauhuksi työnhaussa on yleistynyt uusi ilmiö: hakemusvideo. Se on rekrytoijan näkökulmasta helppo keino valita motivoituneimmat eli sitkeimmät työnhakijat, erotella jyvät akanoista. Kaikki eivät jaksa, kehtaa tai uskalla kuvata videota.

Hakemusvideo mittaa luovuutta, esiintymisrohkeutta ja mahdollisesti käsikirjoitustaitoja. Olen itsekin heittänyt olemattomat näyttelijänlahjani peliin ja nolannut itseni työnhakuvideolla, mutta onneksi sain paikan. Samoin kävi ystävälleni, joka haki työtä erään kaupungin strategiatiimissä.

Kyllä, strategiatiimissä. Videot eivät ole enää vain luovien alojen ilmiö.

Luoville ihmisille video on mahdollisuus loistaa. Laitoshuoltajat, kuskit tai it-alan työntekijät eivät kuitenkaan tarvitse välttämättä taitoja, joita video mittaa. On paljon työnhakijoita, joilla on kova työmoraali ja kyky oppia nopeasti, mutta jotka eivät pääse edes haastatteluun ”perushyvällä hakemuksella”, kuten henkilöstövuokrausfirmassa työskennellyt ystäväni ilmaisee. Miten tällaiset henkilöt voisivat tuoda osaamisensa ja motivaationsa esiin ennen kuin ekstrovertti kaveri nappaa työn nenän edestä?

Rekrytoijan näkökulmasta videon tai portfolion pyytäminen on helppo ja halpa vaihtoehto, koska se ei vaadi enempää toimenpiteitä. Yleisen portfolion pyytäminen asettaa työnhakijat eriarvoiseen asemaan. Jos rekrytoija ei anna tarkkoja ohjeita portfoliota varten, työhakija ei tiedä, mitä tarkalleen kannattaa lähettää.

Reiluinta olisi pyytää spesifiä työnäytettä: esimerkiksi devaajille eli ohjelmistokehittäjille voi antaa pienen ohjelman koodattavaksi. Soveltuvuusarvioinnit kuten persoonallisuustestit ja vastaavat ovat myös toimivia menetelmiä, joilla saa tietoa työnhakijan osaamisesta ja persoonasta ilman, että tämän tarvitsee esiintyä.

Työnäytteiden ja soveltuvuusarviointien avulla saisi seulottua joukosta parhaan työntekijän, mutta se on kovin työlästä – ja kallista. Devaajille pitäisi ensin suunnitella tehtävä, tarkastaa koodi ja pyytää työnhakijaa esittelemään työnsä.

Parhaiden valitseminen veisi liikaa aikaa, ja aikahan on tunnetusti rahaa. Mutta onko tulevista työntekijöistä varaa säästää?

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.