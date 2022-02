Nykymaailmassa painettu kirja on nauris ja äänikirja peruna, joka sen syrjäyttää.

Anteeksi vaan, kaikki äänikirjojen ystävät: olette väärässä. Oikealla kirjalla pitää olla kannet, sivut, tuoksu – joskus tunkkainenkin – ja oma tarina, ellei koko historia.

Tämä kaikki tuli taas mieleen turkulaisessa Brahen Antikvariaatissa. Siksihän siis kutsutaan paikkaa, jossa myydään käytettyjä painettuja kirjoja. Äänikirjoja ei vielä näkynyt – tai kuulunut.

Brahe on täynnä vanhaa kirjallisuutta lattiasta kattoon. Hyllyjen välissä mahtuu tuskin kulkemaan. Eri ikäisiä kiinnostavia niteitä löytyy kaikilta elämän alueilta. Bongasin jopa Jules Verne -suosikkini Kapteeni Hatterasin. Ihana paikka.

Mukaan lähti vain yksi kirja, koska hyllyssäni on täyttä. Aegyptische Kunstgeschichte eli Egyptin taidehistoria on painettu Leipzigissa 1889. Saksaa en osaa niin hyvin, että kunnolla kykenisin tätä aarretta lukemaan. Mutta piirroskuvitus on hieno, nahkakannet jykevät, ja kirja on itsessään kaunis fyysinen esine.

Sisäkannesta löytyi bonus. Sinne on kirjoitettu aidolla mustekynällä ja kaartuvalla käsialalla omistuskirjoitus ”Prof. Dr. Heinrich B:lle (sukunimi on epäselvä) sydämellisesti tervehtien G. Steindorff, Berliini 6.4.89”. Kyseessä on henkilökohtainen lahja kirjan saksantaneelta Georg Steindorffilta.

Mutta miten kirja löytyi juuri Turusta? Leiman perusteella se on kerran kuulunut Åbo Akademin kirjastolle. Sieltä se on myöhemmin poistettu, sillä ketäpä enää kiinnostaisivat vuosituhantiset kivet, veistokset ja reliefit jostakin kaukaa Egyptistä.

Paitsi tällaista kääpää, joka kokee värähdyksen jo 133 vuotta vanhan omistuskirjoituksen kohdalla.

Kirjailija Tuomas Kyrö valitti Suomen Kuvalehdessä viime kesänä, kuinka ”painetulle kirjalle on aina lukijansa, mutta sille voi jäädä nauriin rooli. Muisto menneestä, joka laitetaan juhlapäivänä pataan.”

Nykymaailmassa painettu kirja on nauris ja äänikirja peruna, joka sen syrjäyttää. Ja jäljet näkyvät. Helsingin Sanomien jutun mukaan jo viisisivuinen novelli alkaa olla lukiolaisille liian pitkä luettavaksi. Nuorisokieli köyhtyy ja täyttyy angloamerikkalaisista lainasanoista. Ikävä ilmiö maassa, jossa painetaan aivan uskomaton määrä kirjoja omalla äidinkielellä.

Mutta se ei auta, jos ei lueta. Ja jos ei lueta, ei ymmärretä. Ja jos ei ymmärretä, ollaan huuhaan ja kiihottajien vietävissä. Ja jos näin käy, oma ajattelukyky ja lopuksi demokratia kuolevat.

Olenko oikeasti sitä mieltä, että äänikirjan valitseva on vain väärässä? En tietenkään, sillä vaikka kokemus kirjasta jää saamatta, kirjallisuus sentään tulee tykö. Mutta sainpa teidät lukemaan tämän kolumnin viimeiselle riville asti.

