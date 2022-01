Toimialan peittävä nimi ei tuo firmalle eikä organisaatiolle lisäarvoa, kirjoittaa kolumnisti Arto Köykkä.

Edellisen siivousfirman lopetettua oli pakko miettiä, kuka kävisi joka neljäs viikko laittamassa huushollin kuntoon. En miettinyt pitkään, kehen ottaisin yhteyttä. Tunsin parinkymmenen vuoden takaa paikallisen nuoren, joka oli juuri ryhtynyt yrittäjäksi. Otin yhteyttä, ja hän tuli käymään meillä kotona. Sovittiin asioita ja puhuttiin vähän muutakin. Nuorimmainen oli jo koulussa, ja ai ai niin se aika menee.

Puhuttiin firman nimestä. Siivoojayrittäjä sanoi istuneensa kolmistaan elokuvaohjaaja Aleksi Mäkelän ja oman miehensä kanssa iltaa. Silloin oli tullut puheeksi, että oli perusteilla oma siivousfirma. Mäkelä antoi hyvän vinkin. Nimen pitäisi olla sellainen, että kuka tahansa arvaisi selittämättä, mistä oli kyse. Niin keksittiin nimeksi Unelmapiika. Se osui kohdalleen, sillä siivoaminen tulee piiasta mieleen liki ensimmäisenä. Nimessä on myös ripaus huumoria. Siinä on käytetty uudelleen ikivanha suomen kielen sana, joka on ollut pitkään boikotissa, koska siinä on ollut halventava sävy. Sittemmin sävy on kulunut pois, ja sanaa voi taas rajallisesti käyttää.

Toimialan peittävä nimi ei tuo firmalle eikä organisaatiolle lisäarvoa. Postin muuttuminen Itellaksi ja takaisin Postiksi oli surkuhupaisa retki. En pidä myöskään Metsoa kovin onnistuneena nimenä, koska se ei millään tavoin viittaa kirjoihin. Helsingin kirjastotalon nimi Oodi ei ole varsinainen virhe, mutten ole varmaan ainoa, jonka mielestä se olisi sopinut paremminkin musiikkitalon nimeksi.

On niitä tyylikkäitäkin esimerkkejä, kuten Tikkurilan kirkko, jolle nimistöntutkijat myönsivät Vuoden nimi 2020 -palkinnon. Nimi ei houkuttele katteettomilla lupauksilla, vaan kertoo heti, mistä on kyse. Tarjolla olisivat olleet myös Tixin temppeli ja Sagra de Tikkurila.

Kaikkein kammottavinta on ollut Tampereen uudelle areenalle aluksi annettu nimi Uros Live. Adjektiivivalikoimani ei riitä kuvaamaan sen taulapäisyyyttä. Olisin valmis epäämään kaikki luottamustoimet ihmisiltä, jotka ovat olleet hyväksymässä moista viritelmää.

Myös useimmat englanninkieliset mainoslauseet ovat tehottomia. Škodaa myydään otsikolla "Simply clever". Mahtavatko tuollaiset sanat tosiaan lisätä automerkin houkuttelevuutta? Nehän eivät rimmaa edes englannin kielellä. Parempia iskulauseita olisivat vaikkapa "viisaampi valinta" tai "johan sen järki sanoo". Voisi oppia siitä, että "lujaa laatua Lada" on kirjoitettu syvälle suomalaiseen mielenmaisemaan. "Simply clever" ei pääse sinne ikinä.

Näille ajatuksilleni on myös tieteellistä tukea. Tove Skutnabb-Kangas on todennut ruotsinsuomalaisia koskevassa tutkimuksessaan, että vain äidinkieli tavoittaa syvimmät tunnekokemukset. Monet kaksikieliset sanovat, että heidän myöhemmin oppimansa kieli tuntuu kylmemmältä, köyhemmältä ja vieraammalta kuin ensimmäisenä opittu äidinkieli. Se ei mene yhtä syvälle tunteisiin. Se on pinnallisempaa ja ikään kuin ulkokuoreen liimattua.

Tutkimuksen mukaan tämän tyyppisiä lausumia voi kuulla myös ihmisiltä, jotka hallitsevat toisen kielen paremmin kuin äidinkielensä, vaikka toinen kieli on ollut heidän koulukielensä. Äidinkieli on tunnekieli ja minuuden tyyssija.

Niin että terveisiä vain niille, jotka haluavat antaa lapsilleen muuta kuin äidinkielistä opetusta: teette lapsistanne sieluttomia myyntitykkejä – vaikka kieltämättä se sopii lukion uusin opetussuunnitelmiin.

Arto Köykkä

Kirjoittaja on Pirkkalassa asuva teologian tohtori.