Unen säännöllisyyttä korostetaan paljon, vaikka säntillinen päivärytmi ei ole kaikille mahdollinen, kirjoittaa vuorotyötä tehnyt Aamulehden toimittaja Tiina Vuorimäki.

Nukuitko hyvin viime yönä?

Ihminen ei selviä nukkumatta, ja laadukas uni on nostettu ravitsevan ruuan ja säännöllisen liikunnan rinnalle terveyden ylläpitäjänä.

Jokainen tietää, miten surkealta tuntuu, kun on nukkunut huonosti tai liian vähän. Jo yksi yö vaikuttaa, saatikka sitten pidempään jatkuvat univaikeudet. Väsyneenä paleltaa, itkettää, kaikki ärsyttää ja aivot ovat kuin sumussa – olo on samantyylinen kuin krapulassa.

Unen säännöllisyyttä korostetaan paljon, vaikka säntillinen päivärytmi on mahdollinen vain päivätyötä tekeville tai työelämän ulkopuolella oleville. Yhteiskunta pyörii yhä enemmän maanantaista sunnuntaihin yötä päivää. Yksi uusimmista muutoksista on, että osa kaupoista on auki ympäri vuorokauden.

Uusimmassa Tiede-lehdessä kerrotaan, että ihanneaika mennä nukkumaan on kello 22–23. Vuorotyöläiseltä tämä ei onnistu, ei edes sellaiselta, joka ei tee yövuoroja. Lisäksi 24/7-maailma houkuttelee valvomaan niitäkin, jotka voisivat mennä ajoissa nukkumaan.

Virastotyöaikaa tekevältä ei aina liikene ymmärrystä epäsäännöllistä elämää viettävälle. Omana vuorotyöaikanani läheiseni soitti aamuyhdeksän jälkeen ja herätti minut. Soittaja totesi, ettei kukaan kunnon ihminen nuku arkisin tähän aikaan. Puolilta öin töistä päässyt ihminen nukkui.

Puhe voittajan tunnistakin tulee jonkun muun kuin vuorotyöläisen suusta. Voittajatunti on kello 5–6, se pitää käyttää itsensä kehittämiseen.

Euroopan työolotutkimuksen mukaan säännöllistä vuorotyötä Suomessa teki 27 prosenttia naisista ja 19 prosenttia miehistä. Noin 14 prosenttia suomalaisista työskentelee säännöllisesti öisin. Jatkuvaa yötyötä tekee noin prosentti palkansaajista. Tutkimus on vuodelta 2015.

Epäsäännöllisiä työaikoja tekevillä on todettu enemmän stressiä, hermostuneisuutta ja väsymystä kuin päivätyöntekijöillä, kertoo Terveyskirjasto. Osa kärsii vaivasta nimeltä vuorotyöunihäiriö.

Muitakin vaivoja on päivätyöläisiä enemmän. Ruuansulatuselimistön oireet, kuten närästys ja vatsakivut, ovat yleisiä vuorotyössä. Valvominen voi altistaa myös sydämen rytmihäiriöille, lihomiselle ja kohonneen verenpaineen kehittymiselle.

En tee enää vuorotyötä, mutta muistelen edelleen kauhulla aikoja, jolloin varhaisin aamuvuoro alkoi kello 4.30. Koko päivän yökötti. Vuoron jälkeen usein makailin puoliunessa olohuoneen lattialla lapsien leikkiessä ympärillä. Minä olin hyvä vuoristo, raja-aita tai kuoppainen autotie. Puolilta öin päättyneet iltavuorot eivät olleet ollenkaan niin pahoja. Molemmissa tapauksissa lapsiperhevaiheessa yöunet jäivät lyhyiksi.

Lisäksi vuorotyö on sosiaalisesti rajoittavaa, mutta se on toinen juttu.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.