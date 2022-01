Opiskelijalla on korona-aikanakin oikeus saada työelämässä tarvittavat taidot ja valmistua

Opiskelijoiden tulevaisuus turvataan yhteistyöllä. Meidän tehtävämme on tukea nuoria heidän valitsemillaan aloilla.

Korkeakoulujen kevätlukukausi alkaa jälleen epävarmuuden keskellä. Kolmantena koronan sävyttämänä vuotena on totuttu pandemiatilanteen nopeisiin muutoksiin. Turvalliset opetus- ja harrastusjärjestelyt ovat jo arkipäivää opiskelussa ja opiskelijaelämässä.

Koronatilanteeseen reagoimisen ja terveysturvallisuuden varmistamisen ohella on syytä kiinnittää huomiota laajemmin opiskelun ja opiskelijoiden tilanteeseen. Opiskeluaika on ihmiselle merkittävä ajanjakso. Sen aikana saadaan työelämässä tarvittavaa osaamista ja taitoja sekä ystävyyssuhteita ja verkostoja, jotka parhaimmillaan jatkuvat läpi vuosien. Suomessa korona-aikana jo kymmenettuhannet nuoret aikuiset ovat aloittaneet opiskelunsa ja itsenäisen elämänsä poikkeusoloissa.

Opiskelijalla on korona-aikanakin oikeus saada työelämässä tarvittavat tiedot ja taidot ja valmistua. Monella koulutusalalla opintoihin kuuluvat keskeisesti harjoittelut ja opintojaksot ulkomailla. Korona vaikuttaa yritysten ja yhteisöjen mahdollisuuksiin tarjota harjoittelupaikkoja. Kansainvälinen opiskelijavaihto on välillä keskeytynyt kokonaan. Sekä Suomesta vaihtoon lähtevien että Suomeen vaihdossa tulevien kansainvälisten opiskelijoiden määrä on pudonnut.

Opiskelijoiden jaksamisen ja opintojen sujuvan etenemisen suhteen voidaan tehdä paljon. Tarvitaan niin lähiopetuksen toteuttamista terveysturvallisesti kuin etäopiskelun mahdollisuuksien kehittämistä ja joustavoittamista. Opiskelijoiden tukipalvelut ja yhteisöllisen toiminnan turvaaminen ovat tärkeä osa korkeakoulujen toimintaa. Tampereen yliopisto vahvistaa heti vuoden alusta opiskelijoiden ja opettajien oppimisen ja digipedagogiikan tukea. Opiskelijoiden valmentava tuki auttaa osaltaan opintojen etenemistä.

Tampereen korkeakoulujen yhteistyökumppaneilla on iso rooli opiskelijoiden tulevaisuuden näkymien vahvistamisessa. Harjoittelupaikkojen tarjoaminen opiskelijoille on tärkeää, sillä ne auttavat sekä työelämätaitojen kartuttamisessa että toimeentulossa. Opiskelijajärjestöjen ohella monet seurat ja yhdistykset ovat opiskelijoille tärkeitä harrastusyhteisöjä. Osa opiskelijoista löytää myös ensimmäisen työpaikkansa kolmannen sektorin parista.

Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen kaupungin, muiden julkisen sektorin toimijoiden sekä Tampereen kauppakamarin ja alueen vahvan elinkeinoelämän ja yritysyhteistyöverkostojen kanssa pystymme edistämään opiskelijoiden valmistumista, työelämään kiinnittymistä ja hyvinvointia. Tehdään tästä yhteistyön vuosi ja tuetaan nuoria heidän valitsemallaan alalla.