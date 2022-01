Puhe metaversumista on kuumentunut, kun maailman suurimmat yritykset ovat ryhtyneet käyttämään rahaa sen rakentamiseen ja muun muassa virtuaalisten kiinteistöjen sijoitusbisnes on alkanut, kirjoittaa Aamulehden toimituspäällikkö Kimmo Koski.

Kannattaisiko ostaa tontti metaversumista yli 10 000 eurolla ja rakentaa sinne virtuaalinen talo vielä suuremmalla summalla? Tämä on hieman erikoinen kysymys, jota kuumeisesti pohditaan ympäri maailman. Mistä oikein on kyse ja mikä on metaversumi?

Digitaalinen kehitys on edennyt pisteeseen, jossa internet saa uusia ulottuvuuksia. Me elämme universumissa, mutta verkkoon on ryhdytty rakentamaan digitaalista metaversumia. Sen mahdollistaa lohkoketjuihin perustuva NFT-teknologia, jonka avulla virtuaalisia kohteita voidaan yksilöidä ja kirjata niiden omistussuhteet ikuisesti muistiin.

Perinteisesti asioiden kopioiminen verkossa on mahdollista lähes rajattomasti, mutta NFT-suojattuja asioita ei voikaan monistaa. Näin yksilöllisyys ja omistajuus saadaan toiminaan verkossa. Jokainen voi olla aito itsensä ja omistaa uniikkeja asioita. Ja kun jotain on niukasti saatavilla, hinta kohoaa.

NFT-sijoitusbuumi alkoi internetissä viime vuonna. Esimerkiksi digitaalista taidetta ja yksittäisten urheilusuoritusten videoita on myyty suurilla summilla. Twitterin perustajan Jack Dorseyn ensimmäinen tviitti ostettiin 2,9 miljoonalla dollarilla.

Yksittäisten teosten lisäksi on ryhdytty rakentamaan digitaalisia ”kaupunkeja”. Nämä toimivat erilaisilla metaversumi-alustoilla, joita ovat esimerkiksi Sandbox tai Decentralland. Alustat näyttävät lasten kaupunginrakennuspeleiltä, joissa on rajattu ”maa-alue”, rakennuksia ja asukkaita avatar-hahmoina.

Alueelta voi ostaa virtuaalitontteja, rakentaa omannäköisen kiinteistön ja kehittää hahmoaan. Näitä alueita ostavat ja kehittävät lasten sijaan aikuiset ihmiset, yritykset ja sijoittajat. Esimerkiksi Sandboxista halvimman maapalan lähtöhinta on tällä hetkellä noin 14 000 euroa eli 3,7 kryptovaluutta etheriä. Lopullinen hinta määräytyy huutokaupassa ja halvimmillaankin myytyjen alueiden hinnat ovat tällä hetkellä noin 3 etheriä eli reilusti yli 11 000 euroa.

Kalleimmat tontit maksavat jo miljoonia. Virtuaalisia kiinteistöjä kehittävä Republic Realm osti Sandboxista ”maata” juuri neljällä miljoonalla eurolla. Suunnitelmissa on rakentaa kiinteistöjä, myydä niitä ja aloittaa vuokrausbisnes.

Palojen hinnat ovatkin olleet kovassa nousussa viime kuukaudet, kun kauppoja on tehty. Vuodesta 2019 alkaen hinnat eri alustoilla ovat nousseet 10-20-kertaisiksi.

Yhdysvalloissa on jopa annettu asuntolainaa digitaalisten kiinteistöjen ostamiseksi ja bisnestä pidetään yhtenä lupaavimmista sijoituksista juuri nyt.

Millaista olisi omistaa virtuaalinen kiinteistö metaversumissa? Uudessa naapurustossa saattaisi asua muusikko Rihanna tai joku maailman urheilutähdistä. Ajatus kuulostaa pöhköltä, mutta kai tähän on suhtauduttava vakavasti, koska metaversumin kehittämiseen kaadetaan rahaa. Nike lanseerasi lenkkarimalliston pelkästään metaversumiin ja Gucci pitää siellä muotinäytöksiä.

Facebook muutti nimensä Metaksi ja aikoo palkata valtavan määrän koodareita luomaan metaversumia. Tavoitteena voi olla yhdistää kaikki sen palvelut yhdeksi todellisuudeksi. Ehkä toimimme jatkossa avatar-hahmoina internetin metaversumissa, jossa teemme ostoksia ja sopimuksia, viestimme, tapaamme toisiamme, harrastamme ja kehitymme. Ehkä meillä on siellä myös koti.