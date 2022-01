Hurahdin palveluun, jonka suosio kasvaa Suomessa räjähdysmäisesti. Sen ansiosta luen nyt enemmän kuin vuosiin.

Selailin vanhoja valokuvia kymmenen vuoden takaa, ja silmiin pisti kuva opiskelija-asunnon olohuoneesta: iso kirjahylly täynnä useita kymmeniä kirjoja ja satoja cd-levyjä.

Kuva hätkähdytti, sillä nykyisin olohuoneessamme ei kirjoja tai levyjä näy lainkaan. Olemme säästäneet muutaman tärkeimmän, ja ne mahtuvat parille hyllylle tv-tason kaapissa. Lastenkirjoja lukuun ottamatta emme uusia enää osta.

Mitä tässä välissä on tapahtunut? No, ensin Spotify teki levyjen omistamisesta turhan tuntuista, nyt samoin on käynyt kirjoille.

Vuosien aikana olemmekin kiikuttaneet laatikkokaupalla kulttuuria kirpputoreille.

Levyt myimme aikoinaan ajoissa, ja ne kävivät vielä hyvin kaupaksi 2010-luvun alussa. Kirjojen kanssa olimme myöhässä. Nytkin varastossa odottaa laatikko seuraavaa kirpparipöytää varten.

Viime vuodet lukemiseni on ollut valitettavan vähäistä. Kiireisen perhe- ja työelämän keskellä on tuntunut, ettei siihen ollut muka mahdollisuutta. Pitäisi varata aikaa: kiinnostavien kirjojen etsimiselle, niiden hankkimiselle ja itse lukuhetken järjestämiselle kaiken arjen pyörittämisen ohessa.

Useimmiten sitä on rojahtanut päivän päätteeksi sohvalle telkkarin ääreen somea selaamaan.

Syksyllä kuitenkin kaipasin työmatkoille kuunneltavaa ja kokeilin digikirjapalvelua. Innostuin ja samalla tajusin, miksi palvelujen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti.

Vuonna 2016 noin 10 000 suomalaista maksoi kuukausittain digitaalisesta äänikirjapalvelusta. Vuoden 2021 lopussa näin teki arviolta 400 000 suomalaista. Tiedot ovat peräisin kirjapalvelu Bookbeatin viime vuoden trendiraportista.

Nopeaa kasvua on helppo ymmärtää. Digikirjojen kuuntelu ja lukeminen on kätevää yhdistää arkeen eri tavoin.

Itse olen ehtinyt lukea tai kuunnella muutamassa kuukaudessa toistakymmentä kirjaa, vaikka koko edellisenä vuonna luin tuskin puoltakaan tuosta määrästä.

Taustalla on ainakin kuusi syytä:

1. Kirjoja voi kuunnella lenkillä, hämärässä bussissa, keittiöhommissa – siis lähes missä vain tilanteissa, joissa lukeminen ei onnistu.

2. Suuri osa kirjoista on sekä e-kirjana että äänikirjana. Lukemista voi jatkaa siitä, mihin kuuntelu viimeksi loppui.

3. E-kirjaa on kätevää lukea puhelimelta, koska se on aina mukana. Tiedän, että monia puhelimen näyttö tympii, mutta toisaalta: miten kirjojen lukeminen eroaa uutisten ja Twitter-keskustelujen selaamisesta, jota monet harrastavat päivittäin tuntikaupalla?

4. Kirjan kuuntelu toimii hyvin nukkumaan mennessä. Ei tarvitse miettiä näytön unta häiritsevää hohdetta tai sitä, herättääkö vieressä nukkuvan lukuvalolla.

5. Valikoimissa on satoja tuhansia kirjoja. Lähes kaikki uutuudet löytyvät ainakin isoimmista palveluista.

6. En halua omista ylimääräistä tavaraa, ja suuri osa 10 vuoden takaisen kirjahyllyn teoksista olivat kerran elämässä luettavia.

Kirjoittaja on Aamulehden uutispäällikkö.