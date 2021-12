Uudet sanat dokumentoivat tapahtumia ja määrittelevät ajan hengen. Korona hallitsee vuoden sanoja, mutta mahtuu joukkoon muutakin, kirjoittaa toimittaja Harri Hautala.

Aamulehti

On tullut aika koota päättyvän vuoden käytetympiä uusia sanoja. Maailma muuttuu ja sanat siinä mukana. Uudet sanat dokumentoivat tapahtumia ja määrittelevät ajan hengen. Kuten aforismin mestari Samuli Paronen jo aikoinaan totesi, maailma on sana.

Vuoden uudissanoja havainnoi ansiokkaasti Kotimaisten kielten keskus, kotoisasti Kotus. Oman panoksensa sanojen keruuseen antaa vuosikirja Mitä missä milloin.

Kun 1990-luvun laman aikana kielenkäyttöön tuli sellaisia talouteen ja politiikkaan liittyviä sanoja kuten roskalaina, velkasaneeraus ja teflonpoliitikko, korona-aika on tuonut maailmaan aivan oman sanastonsa. Aikaisemmin kukaan ei ollut kuullutkaan korona­passista, korona­turvallisuudesta tai rokote­shoppailusta.

Koronalle samoin kuin sanastollekin on ominaista ovela sopeutuminen uusiin tilanteisiin. Esimerkiksi exit-strategia on nyt kehittynyt muuntoviruksen tapaan tarkoittamaan "suunnitelmaa koronarajoitusten hallitusta purkamisesta ja purkamiseen liittyvästä tavoiteaikataulusta". Aivan viime aikoina hätäjarrukin on saanut aivan uuden merkityksen.

Korona-ajalle on ominaista tietojen epävarmuus ja ajattelun sumuisuus. Kun virallinen puhe käy oikein hämäräksi, kyse on pandemia­hepreasta.

Tähän aikaan liittyy myös monen kärsimä etätyöapatia, kotiin jämähtämisen ja paikallaan olon aiheuttama väsymys. Samassa sarjassa on etäkoulun synnyttämä oppimisvaje.

Moni suomalainen saattaa myös syttyä maskiraivoon suuttuessaan korona­rajoituksista piittaamattomiin maskisuojattomiin kanssaihmisiin. Maskiraivo on tosin yleensä turhaa, sillä useimmiten sen kohde tekeytyy kuuroksi tai sokeaksi, ellei sitten heittäydy hävyttömäksi korona­kriittisyydessään.

Kulttuuripuolella koronan esiin tuomia vuoden sanoja ovat esimerkiksi virtuaalikeikka ja striimikeikka, joissa yleisö ja esiintyjät ovat kaukana toisistaan verkkoyhteyden varassa.

Koronaan liittyvä uusi sanasto saattaa vanhentua nopeastikin, jolloin kysymys ei ole kieleen pysyvämmin jäävistä varsinaisista uudissanoista. Esimerkiksi tapahtuma­takuu eli koronarajoitusten aiheuttaman peruutuksen korvaaminen valtion taholta voi olla vain tilapäisesti elävä sana.

Mennyt vuosi on tuottanut myös ihan oikeasti uudissanoiksi päätyviä sanoja. Kirjagrammaaja eli Instagramissa kirja-aiheisia päivityksiä tekevä henkilö on varmaan läsnä jatkossakin. Myöskään ilmastohätätilasta tai luontokadosta tuskin päästään nopeasti eroon sen enempää kuin hyvinvointi­alueestakaan. Pysyvyyttä on myös valitsijamiehen vaihtumisessa sukupuolineutraaliksi valitsijaksi.

Yhtä vakuuttunut en ole elokuva-alalle tulleen läheisyys­koreografin pitkäikäisyydestä. Tai sitten olen vain toivoton boomeri.

Kirjoittaja on kulttuuritoimittaja.