Tallinnan Nautica-ostoskeskuksen toisessa kerroksessa kuhisee. Ryhmä noin 16-vuotiaita poikia valmistautuu kierrokselle paikallisella minigolf-radalla. Keltaisten urheilutakkien selkämyksessä komeilee ”Ukraina”.

Mielessä läikähtää huoli. Kuinka kauan nuo iloiset pojat saavat nauttia rauhan ajasta? He ovat seuraavaksi siinä iässä, kun omaa maata ja sen koskemattomuutta on puolustettava vaikka ase kädessä.

Suomen talvisodassa tuon ikäisiä nuoria miehiä karkasi rintamille: osa juoksuhautoihin, osa palvelu- ja tukitehtäviin. Nuorimmat sotilaspojat ja pikkulotat olivat hädin tuskin toisella kymmenellä.

Suomella on liikaakin kokemusta tilanteesta, jossa vieressä sijaitseva äksy suurvalta alkaa järjestellä etupiirejään ja turvallisuusvyöhykkeitään. Tästä sai alkunsa talvisotakin, kun Suomen itäraja kulki vain tykinkantaman päässä silloisen Leningradin keskustasta. Meille se oli normaalitila, naapurille pelkkä uhka.

Senkin muistamme, kuinka suurvallat määrittelivät meidän ja muiden kohtaloita. ”Siinä tapauksessa, että Baltian maiden (Suomi, Viro, Latvia, Liettua) piiriin kuuluvilla alueilla tapahtuu alueellis-poliittisia uudelleenjärjestelyjä, muodostaa Liettuan pohjoisraja Saksan ja Neuvostoliiton intressipiirien välisen rajan”, kirjattiin natsi-Saksan ja Neuvostoliiton solmiman hyökkäämättömyyssopimuksen eli niin sanotun Molotov-Ribbentrop-sopimuksen salaiseen lisäpöytäkirjaan.

Isot pelurit jakoivat kortit keskenään ja määrittivät Euroopan itälaidan etupiireiksi, joilla ne saivat vapaat kädet. Suomen osalta se johti talvisotaan eli 105 päivää kestäneeseen epätasaiseen puolustustaisteluun Neuvostoliittoa vastaan.

Venäjän ulkoministeriö julkaisi valokuvat dokumenteista vasta toissa vuonna. Nyt maa yrittää toistaa historiaa, tällä kertaa täysin julkisesti.

Ukrainan nykytilanteella on niin paljon yhteistä 82 vuoden takaiseen Suomeen, että joulumieli on todella koetuksella. Jopa Yhdysvalloista saakka on jo neuvottu ukrainalaisia ottamaan oppia talvisodan ihmeestä. Monen tarkkailijan mielestä jonkinlainen sota tai konflikti Euroopassa on väistämätön.

Vladimir Putinin politiikka on isovenäläisen julkeaa ja häikäilemätöntä. Aivan syyttömiä ei tilanteeseen olla lännessäkään. Nyt jos koskaan tarvittaisiin valtiomiesmäistä sovittelutaitoa ja -halua. Niitä tuntuu nykymaailmasta löytyvän pelottavan vähän – missään asiassa.

”Poikani, kunpa tietäisit miten vähällä järjellä tätä maailmaa hallitaan", totesi aikanaan Ruotsin valtakunnankansleri Axel Oxenstierna. Eipä ole tilanne tuosta parantunut.

