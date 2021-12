Kommentti: Ministerit näyttävät esimerkkiä työn ja perheen yhteensovittamisesta. Lista vauva-arkea elävistä poliitikoista on pitkä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) uutinen vauvan odotuksesta vahvistaa entisestään nykyhallituksen vauvabuumia.

Kiuru kertoo Me naiset -lehden haastattelussa, että hän on toivonut lasta yli kymmenen vuotta. Nyt 47-vuotiaan ministerin toive toteutuu. Esikoisen on määrä syntyä keväällä.

Kiuru on pystynyt salaamaan raskautensa hyvin. Onhan hän hallituksen koronakenraaliksi tituleerattuna ministerinä esiintynyt ahkerasti julkisuudessa. Aivan viime päivinä hän on saanut suitsutusta yli puoluerajojen entistä jämäkämmästä otteesta koronakriisin hoidossa.

Suomea johtaa naisviisikko, joista neljä on reippaasti alle 40-vuotiaita. Ei siis ole ihme, että uutisia perheenlisäyksestä on saatu kuulla enemmän kuin koskaan.

Sisäministerinä hallituksessa aloittanut Maria Ohisalo (vihr.) on parhaillaan vanhempainlomalla. Hänen esikoisensa laskettu aika on vielä tässä kuussa. Hän on ilmoittanut palaavansa vanhempainvapaaltaan ympäristö- ja ilmastoministerin tehtävään.

Vihreiden puheenjohtajuutta sijaistaa puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Iiris Suomela, joka on niinikään pienen lapsen äiti. Suomelan esikoinen syntyi reilu vuosi sitten.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) palasi äitiysvapaalta alkukesästä. Hän sai tyttövauvan tämän vuoden alussa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) toinen lapsi syntyi vuonna 2019, ja Saarikko jätti silloin tiede- ja kulttuuriministerin tehtävät äitiysloman takia, mutta palasi ruotuun vuoden kuluttua. Ennestään Saarikolla ja hänen puolisollaan Erkki Papusella on vuonna 2014 syntynyt esikoispoika.

Pääministeri Sanna Marinilla (sd.) on tytär, joka syntyi Marinin ollessa kansanedustaja vuonna 2018. Sosiaali- ja terveysministerinä viime kesänä aloittanut Hanna Sarkkinen (vas.) on pienen lapsen äiti.

Myös puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kuuluu ryhmään. Hän on 1,5-vuotiaan pojan isä.

Usein lapsentekoa lykätään monella verukkeella. Väärä kumppani tai sen puuttuminen, rahapula tai nousujohteinen työura, josta ei voi hypätä kesken pois. Tämän hallituksen ministerit todistivat, että korkealtakin pallilta voi jättäytyä sivuun, ja jatkaa töihin palatessa siitä, mihin jäätiin.

Keskustan entisen puheenjohtajan, kansanedustaja Katri Kulmunin esikoisen laskettu aika on vuoden alussa.

Iloisia uutisia on putkahdellut tasaiseen tahtiin myös kansanedustajilta. Esimerkiksi keskustan entinen puheenjohtaja Katri Kulmuni odottaa esikoistaan. Keskustan entinen varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen kertoi muutama viikko sitten odottavansa kolmatta lastaan 47-vuotiaana.

Osaltaan vauvabuumia selittää se, että meillä on tällä vaalikaudella poikkeuksellisen nuori eduskunta.