Kolumnisti Tero Luoma kysyy, mikä on elämäsi paras päätös, entä vaikein? Millä valinnalla on ollut elämääsi suurin vaikutus?

Kyky päättää on keskeinen taito elämässä, koska päätösten kautta ohjaamme elämäämme haluamaamme suuntaan.

Puolisoon sitoutuminen tai ero, koulu- ja uravalinta, muutto ja asunnon hankinta, tupakanpolton lopettaminen tai korkin kiinni laittaminen ovat yleisiä esimerkkejä elämän isoista ratkaisuista. Joskus valinnat ovat vaikeita, mutta välttämättömiä.

Useammin jälkikäteen harmittelemme päättämättömyyttämme kuin huonoa päätöstä. Jos emme päätä itse, joku muu päättää huomaamatta puolestamme. Päättämättömyys johtaa passiivisuuteen.

Työpaikoilla mikään ei ole turhauttavampaa kuin pomo, joka ei pysty päättämään.

Valintatilanteiden ratkaisemiseen ystäväni Mikael Mäkinen opetti minulle go/no go -filosofian. Jos vähänkään punnitset menemistä tai tekemistä, mene ja tee, koska keskimäärin elämässä tapahtuu enemmän positiivisia asioita niille, jotka tekevät ja uskaltavat elää. Uskallanko vaihtaa työpaikkaa? Kannattaako lähteä konserttiin? Useimmiten kyllä tuo enemmän iloa kuin jääminen paikalleen.

Hyvässä päätöksenteossa pelkkä ei ei käy. On liian helppoa kritisoida ja vastustaa muiden ideoita ilman, että itse edistää ratkaisun löytymistä. Jokainen tunnistaa tällaisen ihmistyypin työpaikoilta. Siksi suosittelen, että päätöksentekotilanteissa ei voi sanoa ei, ellei anna vastineeksi vaihtoehtoa. Jos ratkaisuehdotus ei kelpaa, on syytä esittää parempi ratkaisu. Sanomalla aina ei, ei koskaan päätyisi tekemään mitään. Vaihtoehdot ovat päätöksenteossa aina hyväksi, koska lopputulos paranee eri argumentteja arvioimalla.

Päätös itsessään ei riitä vaan se on osattava perustella ja viestiä, jotta ihmiset innostuvat sitä toteuttamaan.

Päätöksenteko on aina riskinottoa, koska valinta voi osoittautua vääräksi. Täydellistä tietoa ei sillä hetkellä koskaan ole käytössä. Analyyseista ja taustaselvityksistä huolimatta suuria investointipäätöksiäkin tehdään epävarmana tulevaisuudesta. On vain uskallettava nojata eteenpäin. Hyvä päätöksentekijä osaa ajoittaa ratkaisun oikealle hetkelle. Katja Boxbergin ja Samppa Vilkunan kirja Päätös avaa hyvin, miten syntyvät liike-elämän kovimmat ratkaisut päättäjien näkökulmasta.

Haluan kiittää Tampereen päättäjiä hyvästä päätöksentekokyvystä. Täällä on kyetty päättämään esimerkiksi tunnelista, ratikasta, Nokia-areenasta ja uusimpana saaresta, joiden myötä kaupunki on jättänyt kehityksessä ja kiinnostavuudessa Turun kauas taakseen. Ensin ollaan erimielisiä, väitellään ja perustellaan, mutta lopulta löytyy yhtenäisyys asioiden edistämiseen. Aikanaan olisi ollut helppo ampua alas Näsinneula hulluna ideana, mutta nykyään se on upea Tampereen tunnusmerkki.

Samaa ei voi sanoa Suomen politiikasta, jota vaivaa läpi puoluekentän suunnattomuus ja poliittisen johtajuuden puute. Suuri hävittäjähankinta saatiin onneksi tehtyä hyvässä yhteisymmärryksessä. Sen sijaan sote-uudistusta on vatvottu vuosia ilman onnistunutta lopputulosta. Nato-jäsenyydestä olisi kannattanut päättää hyvän sään aikana.

Tero Luoma

Kirjoittaja on talousvaikuttaja ja omistajuuskirjailija.