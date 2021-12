Hyville uutisille on nyt tilausta. Tampereella niitä on kuultu tällä viikolla poikkeuksellista tahtia, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Henriikka Korte kolumnissaan.

Tamperelaisilla on ollut tällä viikolla syytä iloon. Takana on aivan poikkeuksellinen hyvien uutisten viikko.

Tiistaina Tampere-Pirkkalassa saatiin kuulla, että Air Baltic perustaa lentoasemalle ensimmäisen Baltian maiden ulkopuolisen kotikenttänsä. Päätös on historiallinen siksi, että kyseessä on ensimmäinen kansainvälinen reittilentoyhtiö, joka perustaa kotikentän Suomessa Helsingin ulkopuolelle.

Latvialainen lentoyhtiö avaa samalla peräti kuusi uutta lentoyhteyttä maailmalle. Toukokuusta alkaen Tampere-Pirkkalasta lennetään suorilla lennoilla Frankfurtiin, Kööpenhaminaan, Malagaan, Müncheniin, Osloon ja Rodokselle aiempien kohteiden lisäksi. Lentoaseman päällikkö Mari Nurminen vihjasi jo Aamulehden haastattelussa, että jos lennoille on käyttöä, kentällä on kasvuedellytyksiä.

Keskiviikkona hullu idea ratapihan päälle rakentamisesta muuttui todeksi, kun Nokia-areena vietti virallisia avajaisiaan. Yli 10 000 ihmistä todisti, kun uuden areenan lavan korkkasivat Sorin Sirkus ja lyömäsoitinyhtye Takomo sekä illan pääesiintyjät Eppu Normaali ja Santtu-Matias Rouvalin johtama Tampere Filharmonia.

Yleisö vakuuttui uuden areenan toimivuudesta konserttikäytössä heti. Muun muassa ”aivan huikeaksi” kehuttua areenaa rinnastettiin avajaisiltana jopa Las Vegasiin.

Vaikka virallisista avajaisista on vasta muutama päivä, uusi areena on jo vahvasti kiinni sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Areenan myyntijohtaja Elina Tikkakoski kertoi keskiviikkona, että tapahtumiin on myyty jo liki 450 000 lippua. Aiemmin myynti­tavoitteeksi on ilmoitettu 800 000 lippua vuodessa.

Hyvät uutiset eivät tyrehtyneet viikon puolivälissä, vaan putki sai torstaina jatkoa. Silloin varmistui, että Tampereen Näsisaaren rakentaminen saa alkaa.

Kaupungin seuraava jättihanke sai siunauksensa, kun korkein hallinto-oikeus (KHO) ilmoitti hylänneensä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry:n valituslupahakemuksen muilta kuin pohjavesivaikutusten osalta. Aiemmin pelkona oli, että KHO:n käsittely saattaisi viivästyttää hanketta kohtuuttomasti.

Näsisaari on keskeinen osa raitiotien kakkosvaiheen, eli Pyynikintorin ja Lentävänniemen välisen osuuden, rakentamista, sillä ratikkareitin on määrä kulkea tekosaaren läpi.

Yksikään tämän viikon uutisista ei tullut pyytämättä tai yllättäen, vaan takana on vuosien työ.

Tiistaina julkistettujen uusien lentoreittien eteen on tehty Tampereen kaupunkiseudulla töitä vuodesta 2015. Samana vuonna käynnistyi Näsisaaren tekosaaren ideointi ja suunnittelu. Idea Nokia-areenan rakentamisesta radan päälle syttyi jo 13 vuotta sitten tamperelaisessa arkkitehtitoimistossa.

Hyville uutisille on nyt tilausta. Niiden äärelle kannattaa pysähtyä.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.