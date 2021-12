Tampereen keskusta on muovautumassa paikaksi, joka on olemassa erityisesti vierailijoita varten.

Tampereen ratikka on liikennöinyt nyt neljä kuukautta ja ensimmäiset arjen havainnot sen vaikutuksista ovat olemassa. Ratikka toimii hyvin ja kulkee kivasti, mutta on käynyt selväksi, että sen alkuvaiheen reitit ovat liian lyhyitä. Ainoastaan reitti Hervantaan saakka on sellainen, joka vaikuttaa kaupunkilaisten kulkemiseen laajassa mittakaavassa. Tämän takia ratikka ei ole vähentänyt keskustan autojen määrää vaan enemminkin tehnyt tilat entistä ahtaammiksi.

Väestönkasvu Tampereen seudulla on kovaa ja autojen määrä kasvaa. Kaupungin keskustan autoliikenteessä tämä on näkynyt niin, että siitä on tullut hyvin herkkää kolareille ja ruuhkille, kun aivan ydinkeskustaan tullaan vieläkin usein autolla. Ratikka voinee vähentää keskustaan tulijoiden auton käyttöä kunnolla vasta kun linjat saadaan Pirkkalaan, Lentävänniemeen ja Kangasalle saakka.

Arjen havainnot kuitenkin kertovat, että ydinkeskustassa käyminen on muuttumassa. Se muuttuu millä välineellä ja kuinka usein ydinkeskustaan ylipäänsä tullaan.

Aikaisemmin ydinkeskusta on profiloitunut kivijalan erikoiskauppojen keitaaksi. Nyt sen profiilissa korostuu viihtyminen. Kahvilat, hotellit, baarit, ravintolat ja yökerhot tulevat näkyvimmäksi osaksi ydin. Myös elämä siellä muuttuu. Keskustassa saattaakin ollakin vilkkainta ilta- ja yöaikaan. Areenan tapahtumat vielä korostavat tätä.

Voi olla niin, että perinteiset erikoiskaupat siirtyvät hieman kauemmas aivan ytimestä esimerkiksi ratikkareittien varteen tai kauppakeskusten yhteyteen. Ratikan nykyiset ja tulevat reitit auttavatkin ymmärtämään, miten kaupunkirakenne laajenee.

Päivittäistavarakauppa on siirtynyt suurelta osin jo ydinkeskustan ulkopuolelle, jossa se on kiihtynyt entisestään.

Päivittäin kaupungin ytimessä asioivat keskustassa asuvat ja siellä töissä olevat. Korona on kuitenkin muuttanut tämänkin ajatuksen. Onko keskustaan pakko mennä töihin ja pitääkö työpaikkojen sijaita siellä?

Onkin yleistyvä ilmiö, että arkena aikaa ei vietetä keskustassa vaan sen liepeillä. Ytimeen mennään silloin, kun on tarjolla jotain erityistä: teatteriesitys, ottelu areenalla tai illallinen ravintolassa. Ehkä keskustassa käydään ostamassa vain hyvin erityisiä asioita, kuten koruja, kelloja, sormuksia tai muotia.

Tampereen ydin on muuttumassa paikaksi, jollainen se ei ole aiemmin ollut. Samalla voi sanoa, että keskusta ja kaupunki laajenevat, kun keskustamainen rakenne kasvaa ratikan myötä lähiöihin saakka. Kaupungin ydin muotoutuu paikaksi, joka on olemassa erityisesti vierailijoita varten. Toivon sille menestystä.