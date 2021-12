Aina kannattaa juhlia, kun se on mahdollista

Tampereen seudulla on menossa aikamoiset juhlat, kirjoittaa Aamulehden toimituspäällikkö Kimmo Koski.

Tampereen seudulla on menossa aikamoiset juhlat. Areenan avaustapahtumat ovat käynnissä, ylioppilaita juhlittiin eilen, Aamulehti juhli pyöreitä vuosia ja tänään alkavat Tampereen Kirjafestarit.

Suomen suurimmat pikkujoulut hieman pienenivät, mutta tarjoavat autojen ystäville paljon nähtävää. Tämä ja seuraava viikonloppu ovat muutenkin kaikenlaisten pikkujoulujen parasta aikaa. Kuluva viikonloppu on varmasti Tampereen tapahtumien vuoden superviikonloppu. Sen merkiksi hotellit ja ravintolat ovat täynnä.

Kaiken koronasynkistelyn keskellä on ollut aivan selvää, että juhlia ja tapahtumia tarvitaan, suuria ja pieniä. Ne antavat meille energiaa ja luovat uskoa myös siihen, että elämä jatkuu. Emme voi loppuelämäämme istua kotona odottamassa. Ihminen on laumaeläin.

Erityisen tärkeää nyt on koronapassin täysimittainen käyttö, koska enemmistö suomalaista on ottanut tai on ottamassa rokotteen. Rokotettujen täytyy saada elää mahdollisimman normaalia elämää, vaikka uusia virusmuunnoksia tulee jatkossakin. Elämä koronaviruksen kanssa tulee jatkumaan pitkään. Se ei ole poistumassa vaan se muuttuu koko ajan, toivottavasti ajan kanssa hieman lievempään muotoon.

Onneksi ovat rokotteet, jotka ovat ainoa keino ulos tilanteesta ja nyt niitä on tarjolla kaikille.

Tässä kohtaa on syytä kiittää kaikkia tapahtumia ja juhlia järjestäneitä. Ponnistukset tässä ajassa ovat olleet erityisen vaativia ja kuluttavia. Huomioon otettavia asioita on ollut aivan uskomaton määrä, kun järjestää tapahtuman vastuullisesti.

Rajoitukset ja mahdolliset peruutukset ovat tehneet kaikesta hetkessä elämistä. Samoin vieraat miettivät osallistumistaan aina aivan viimeiseen hetkeen saakka. Epävarmuus on kaikista eniten energiaa tuhoava asia. Silti upeita tapahtumia ja juhlia on järjestetty.

Aamulehden osalta tahdon kiittää kaikkia syksy aikana 140-vuotisjuhlinnassa mukana olleita tekijöitä, tahoja ja toimijoita sekä tietysti lukijoita.

Erityiset kiitokset haluan lausua Aamulehden Valo-palkinnon äänestäjille, ehdokkaille ja palkituille. Olemme saanet teiltä paljon hyvää vuoden pimeimpään aikaan.

Kannattaa siis juhlia aina, kun se on mahdollista. Koskaan ei tiedä milloin seuraavat juhlat tulevat.

