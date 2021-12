Valkoinen joulu on jokavuotinen haave. Isossa osassa Pirkanmaata lumisesta joulusta saadaan nauttia noin 6–8 vuotena kymmenestä. Tilastot kertovat paljon muutakin jouluperinteistämme.

Aamulehti

Suomalaiselle joulussa tärkeintä ovat ruoka ja yhdessäolo, kertovat tutkimukset. Yksi tekee kaiken itse, ja toinen ei perinteistä piittaa. Joulunviettotavoissa on kuitenkin yhä paljon yhteistäkin. Tällainen on suomalainen joulu tilastojen valossa.

Joulupöydässä suosikkeja ovat lanttu- ja porkkanalaatikko, ja rosollikin löytää yhä tiensä yli puolen joulupöytään, selviää Saarioisen teettämästä tutkimuksesta. Kasvisvaihtoehtojen ja kalan suosio kasvaa, mutta viime vuonna vielä 75 prosenttia suomalaisista kotitalouksista aikoi ostaa joulukinkun, kävi ilmi Lihatiedotuksen teettämästä tutkimuksesta.

Joulukuusia hankittiin viime vuonna koteihin noin 1,4 miljoonaa kappaletta, kertoo Tilastokeskus. Suurin osa kasvatettiin Suomessa, mutta kuusia tuotiin myös esimerkiksi Tanskasta, Puolasta ja Alankomaista. Lisäksi Suomen kasvihuoneissa kasvatettiin viime vuonna lähes kolme miljoonaa hyasinttia ja reilut 1,4 miljoonaa joulutähteä, selviää Luonnonvarakeskuksen tilastoista.

Joululahjoihin suomalainen käyttää yleisimmin 50–100 euroa, kertoo Hintaoppaan kuluttajatutkimus. Suosituimpia lahjoja ovat kyseisen ennusteen mukaan tänä vuonna esimerkiksi pizzauunit ja hierontalaitteet. Tilastokeskus kertoi viime vuonna, että suosikkien joukossa ovat tavallisesti myös makeiset, vaatteet ja kirjat. Jouluna muistetaan myös lemmikkejä, sillä yli 70 prosenttia aikoo ostaa lahjan lemmikilleen, Lemmikinruokavalmistaja Edgard & Cooperin selvitys sanoo.

Joulukorttien lähettäminen voittaa yhä sähköiset välineet, sillä postitetut kortit ja kirjeet ovat edelleen suosituin tapa välittää joulutervehdyksiä. Postin teettämän tutkimuksen mukaan lähes 80 prosenttia suomalaisista muistaa läheisiään postitetulla tervehdyksellä.

Soitetuin joululaulu yksityisillä radiokanavilla oli vuonna 2019 Wham!-yhtyeen Last Christmas, käy ilmi Tekijänoikeusjärjestö Gramexin selvityksestä. Suomalaisista lauluista suosituin oli Vesa-Matti Loirin Sydämeeni joulun teen. Kärkeen ylsivät myös perinteikkäät Katri Helenan Joulumaa ja Leevi & The Leavingsin Jossain on kai vielä joulu.

Valkea joulu on monen toiveissa ja se toteutuu suuressa osassa Pirkanmaata noin 6–8 jouluna kymmenestä, käy ilmi Ilmatieteen laitoksen tilastoista. Maakunnan pohjoisosissa valkean joulun todennäköisyys on hieman suurempi. Lapissa siitä pääsee nauttimaan suurella todennäköisyydellä, kenties siksi joulukuu on ollut niin kovaa matkailuaikaa Suomessa.

Selvisitkö laittamatta yhtään rastia ruutuun?

Kirjoittaja on Aamulehden datajournalisti.