Italiassa kaikkialla näkyy, kuinka vakavasti koronaan suhtaudutaan, kirjoittaa Aamulehden liven ja kuvan päällikkö Tuukka Välimäki.

Kävimme kaksi viikkoa sitten viikonloppureissulla Italian Milanossa.

Oli mukava päästä ulkomaille pitkän tauon jälkeen. Etukäteen jännitimme vaimoni kanssa hieman, miten matkustus sujuisi koronapandemian keskellä.

Huoli oli turha. Lentomatka meni aivan mukavasti maski kasvoilla. Milanossa pääsi turistina kokemaan kaiken, mitä ennen koronaakin. Miljoonakaupungin nähtävyydet, ravintolat, vaatekaupat – nämä kaikki olivat avoinna normaalisti.

Kaikkialla näkyi kuitenkin italialaisten vakava suhtautuminen koronavirukseen.

Maskia käytettiin ensinnäkin laajemmin kuin Suomessa. Julkisissa sisätiloissa jokaisella oli sellainen: metrossa, kaupoissa, rautatieasemalla. Moni käytti sitä kadullakin, ja esimerkiksi vilkkaalla lauantaitorilla tämän ymmärsi hyvin.

Poikkeus olivat tietysti ravintolat. Monissa niistä kuitenkin tarkastettiin koronapassi sisään astuessa.

Koronapassi piti näyttää vartijalle myös Milanon kuuluisan katedraalin Duomon ovella. Kun menimme katsomaan Leonardo da Vincin Viimeinen ehtoollinen -maalausta, niin lisäksi tarkastettiin lämpö. Erikoinen laite skannasi kasvoni, ja parissa sekunnissa ruutuun pamahti lukema: 36,1 astetta. Ei kuumetta – pääsin sisään.

Vaatekauppojen ovilla seisoi vartijoita, jotka kehottivat ottamaan käsidesiä.

Tiukat käytännöt on helppo ymmärtää. Koronavirus on tehnyt pahaa jälkeä Italiassa. Tapauksia on ollut lähes 5 miljoonaa, ja yli 133 000 ihmistä on kuollut tautiin. Nyt tilanne on helpottanut karuimmista ajoista, mutta se ei ole ohi.

Elämä Suomessa alkoi yhtäkkiä tuntua kovin lepsulta ja huolettomalta. Hieman ennen matkaa poikkesin oluella Tampereen keskustassa, ja meno oli aivan kuin ennen vanhaan. Pubi oli niin täynnä, että sekaan ei meinannut mahtua, eikä koronapassia kyselty. Karaokebaarissa laulu soi ja kansa bailasi vailla huolen häivää.

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin ennätysmäärä uusia tartuntoja, 711. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sand mainitsi Aamulehdessä (24.11.) yhdeksi syyksi sen, että varovaisuus unohtui ihmisiltä. Vanhoihin tapoihin palattiin liian nopeasti.

Siltä tosiaan näyttää. Kun kävin tällä viikolla Pirkkalassa isossa marketissa, lähes joka toinen teki ostoksia ilman maskia. Sama ilmiö näkyi myös aamubussissa Tampereen keskustaan.

Nyt Pirkanmaalle on asetettu uusia rajoituksia ja suosituksia. Ravintoloiden toimintaa ja yleisötilaisuuksia rajoitetaan, jos ne eivät vaadi koronapassia. Maskisuositus laajenee kouluihin ja osittaista etätyötä suositellaan.

Hyvä niin. Italian esimerkki osoittaa, että fiksut rajoitukset ja varotoimet eivät hankaloita normaalia elämää lainkaan. Päinvastoin, ne tekevät sen mahdolliseksi.

Kirjoittaja on Aamulehden liven ja kuvan päällikkö.