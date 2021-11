Kryptovaluuttoihin suhtaudutaan yhä hyvin epäilevästi, vähän kuin kyseessä olisi jokin uskonlahko tai vähintään pahamaineinen pyramidihuijaus, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Tuulia Kotakorpi.

Matt Damon kävelee mainosvideossa kohti kameraa ja maalaa katsojalle kuvaa, kuinka historia on täynnä ihmisiä, jotka vain melkein menestyivät. Ja sitten on niitä, jotka uskaltavat astua reunan yli ikiaikaisen viisauden kuiskiessa korvaan: onni suosii rohkeaa (Fortune Favors the Brave), Damon julistaa.

Tähtinäyttelijä on palkattu Crypto.comin kasvoksi mainoskampanjaan, joka pyörii ihan meidän tavallisessa telkkarissa. Siis mainostaa kryptovaluutan kauppapaikkaa. Kryptot tulevat koko ajan lähemmäksi arkeamme. Sama kauppapaikka näkyi sponsorina vasta myös Tapparan tv-ottelussa, ja tekipä se peräti 20 vuoden nimisopimuksen NHL-seura Los Angeles Kingsin kotihallista. Ei sentään hoksannut Tampereen Kannen areenaa napata!

Damonin melkein uskonnollinen puhe huvittaa, vaikka olen itsekin jo astunut tämän reunan yli eli hankkinut kryptovaluuttaa. Kryptovaluuttoihin suhtaudutaan yhä hyvin epäilevästi, vähän kuin kyseessä olisi jokin uskonlahko tai vähintään pahamaineinen pyramidihuijaus.

Pyörittelin minäkin päätäni, kun lähipiirissä muutamat innostuneet asiasta vaahtosivat reilu vuosi sitten. Sitten jostain ahneusosasta aivojani alkoi kummitella paitsi jäämisen pelko: entä jos kryptot nostavatkin niin huimasti arvoaan kuin optimistisimmat uskovat?

Ostin ensin Coinbase-palvelussa bitcoineja ja myöhemmin lisäksi ethereumia. Vastaavia kauppa-alustoja ovat esimerkiksi Binance ja Coinmotion.

Aika hiljaista tulee yleensä ympärillä, jos ottaa kryptovaluutat puheeksi. Hämärää hommaa? Siitä kertoo myös se, kun intoilin viime talvena bitcoin-sijoitukseni hyvästä tuotosta Facebookissa: heti epäiltiin, että tilini on kaapattu ja kyseessä on virus.

Nyt kovasti esillä oleva Crypto.com on yksi nopeimmin kasvavista kryptovaluutan kaupankäynnin alustoista. Se on siis sovellus tai verkkosivusto, jossa voi ostaa, myydä ja säilyttää kryptovaluuttoja kuten bitcoinia, ethereumia ja lukuisia muita. Muun muassa kovassa nousussa olevaa alustan omaa valuuttaa Crota.

Sijoitin vajaa vuosi sitten pienen summan bitcoiniin, ensin se nousi huumaavasti, sitten laski yhtä huumaavasti miinukselle ja nyt se on taas ihan mukavasti voitolla.

Olen päättänyt olla hötkyilemättä. Se on toki helpompi tehdä, kun epämääräisesti elävissä valuutoissa ei ole kiinni koko tulevaisuutta. Itse olen sijoittanut sellaisen summan, jonka olen myös valmis häviämään.

Otin jälleen, en tosin Damonin vaan lähipiirini inspiroimana, vielä yhden uuden askeleen kryptokuilun ylle. Postilaatikkooni tupsahti viime viikolla punainen metallinen Visa Debit -kortti. Se on Crypto.comin kortti, jonka saa käyttöön – kuin salaseuran jäsenkortin – kun sijoittaa puoleksi vuodeksi minimissään 350 euroa alustan omaan cro-valuuttaan.

Tätä kirjoittaessani 350 euron sijoitukseni on vajaassa kuukaudessa noussut noin 800 euroon. Puolen vuoden päästä sen arvo voi hyvin olla myös nolla. Lupaan palata kertomaan, kuinka naiselle kävi.