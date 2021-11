Tuotantoeläinten hyvinvointi etenee pienin askelin, mutta kuluttajan mielestä tuskallisen hitaasti. Pitäisikö Suomessakin ottaa käyttöön eläinten hyvinvointimerkki, kysyy Aamulehden toimittaja Hanna Haukijärvi.

Sydänmerkki ohjaa terveydestään huolehtivaa valitsemaan kaupasta parhaat tuotteet, mutta tuotantoeläinten hyvinvoinnista kiinnostunut on ruokaostoksilla ymmällään. Ryhtyminen vegaaniksi olisi suoraviivainen ratkaisu, mutta jos on yhä sekasyöjä, yhtä, selkeää eläinten hyvinvoinnista kertovaa merkkiä on turha etsiä.

Kananmunien ostajalla on jo vaihtoehtoja. On luomu- ja ulkokananmunia, vapaan kanan munia ja virikehäkkimunia, mutta mikä tuotteista on paras kanojen kannalta. Valintaa ei ole tehty helpoksi.

Myös maidon ostajalla alkaa olla vaihtoehtoja. Welfare Quality -hyvinvointimerkki löytyy jo ainakin yhden meijerin tuotteista, mutta kuinka moni kuluttaja jaksaa ottaa selvää, onko merkki luotettava ja mitä kaikkea se lupaa.

Sen sijaan lihan markettipaketeissa en ole nähnyt hyvinvointimerkkejä. Luomua myydään, mutta se ei varsinaisesti ole hyvinvointimerkki.

Näin vaikeaa ei ruokaostoksilla tarvitsisi olla. Monessa maassa, kuten Tanskassa ja Hollannissa, on käytössä eläinten hyvinvointimerkkejä elintarvikepakkauksissa. Merkin käytöstä hyötyvät niin eläin, tuottaja kuin kuluttaja. Eläin voi paremmin, kuluttaja tietää, mistä maksaa, ja eläinten hyvinvointiin tuottaja saa enemmän rahaa.

Tällainen merkki voi tulla käyttöön Suomessakin. Sitä kokeiltiin viime vuonna pääkaupunkiseudulla ja vastaanotto oli hyvä. Merkin käyttöönottoa selvittänyt työryhmä jätti raporttinsa lokakuun lopussa. Se antoi ehdotuksen siitä, miten merkki voidaan ottaa käyttöön. Ehdotuksen ovat kehittäneet Luonnonvarakeskus Luke ja Pellervon taloustutkimus.

” Painetta eläinten hyvinvoinnin kohentamiseen tulee monelta suunnalta.

Eläinten hyvinvointi etenee pienin askelin. Uusi eläinsuojelulaki lähti lausuntokierrokselle marraskuussa. Lakiluonnoksessa luvataan parannuksia tuotantoeläinten kohteluun, mutta esimerkiksi parsinavettoja ei kielletä. Uusia ei saa kuitenkaan rakentaa. Aamulehti taas kertoi marraskuussa, että Euroopan unioni saattaa kieltää tuotantoeläinten häkkikasvatuksen.

Painetta eläinten hyvinvoinnin kohentamiseen tulee siis monelta suunnalta. Äärimmilleen viritetty tehotuotanto on saanut myös monen kuluttajan miettimään, mitä suuhunsa laittaa. Ei tarvitse olla kummoinenkaan salapoliisi saadakseen selville eläintuotannon pahimmat epäkohdat. Perehtymisen ruuan alkuperään voi aloittaa esimerkiksi riippumattoman Eläinten hyvinvointikeskuksen nettisivulta, jossa sijaitsee tiivis kuluttajan opas.

Suomalaista ruokaa mainostetaan kautta linjan parhaana olipa sen tuotantotapa mikä tahansa. Suomalainen ruoka voisi olla myös eläinten hyvinvoinnin kannalta parasta. Se vaatii maailman parasta eläinsuojelulakia, mutta myös uusia ideoita, kuten eläinten hyvinvointimerkkiä.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.