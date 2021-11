Mikä on maailman arvokkain keksintö?

Nykyään sähkö on läsnä kaikkialla, vaikka emme sitä varsinaisesti pysty näkemäänkään, kirjoittaa kolumnisti Tero Luoma.

Mikä keksintö on maailman historiassa nostanut kaikkein eniten ihmiskunnan elintasoa? Mikä on poistanut absoluuttista köyhyyttä ja parantanut ihmisten elämää? Tätä kysymystä olen viime aikoina pohtinut.

Maailman historiassa on keksitty iso joukko mahtavia asioita, jotka nykyään otetaan itsestäänselvyyksinä. Kirjapaino, kompassi ja monet lääketieteen, matematiikan ja kemian keksinnöt ovat olleet vaikutuksiltaan mullistavia. Lopulta olen päätynyt siihen, että monista hyvistä vaihtoehdoista huolimatta, maailmanhistorian arvokkain keksintö on sähkö.

Sinänsä sähköä ei keksinyt kukaan. Se on aina ollut olemassa. Historiassa sen löytämisestä ja ymmärtämisestä annetaan usein kunniaa 1500-luvulla eläneelle William Gilbertille, joka ymmärsi hangattaessa syntyvän vetovoiman. Sen jälkeen sähkön ympärillä on vuosisatojen aikana tehty lukuisia merkittäviä innovaatioita niin sen tuotannon, varastoinnin kuin hyödyntämisen osalta. Keksijä Thomas Edisonin rooli alan kehityksessä on kiistaton.

Maailma ilman sähköä olisi synkkä paikka. Moni meidän elämäämme helpottavista asioista ei yksinkertaisesti pyörisi ilman tätä töpselistä tulevaa virtalähdettä. Sähkö on ihmiskunnan suuri mahdollistaja. Voidaan yksinkertaisesti todeta, että ihmiselämä on parempaa sähkön piirissä. Ihminen ilman sähköä on erakko. Mietitään vaikka ruokaa. Koko ruoantuotanto, kylmäketju ja ruoanlaitto olisi puutteellisempaa ilman sähköä.

Vapaa tiedonkulku ja demokratiakehitys olisivat vajavaisia ilman sähköverkkoja.

Nykyään sähkö on läsnä kaikkialla, vaikka emme sitä varsinaisesti pysty näkemäänkään. Joskus on hyvä pysähtyä kadun kulmaan katsomaan katuja halkovia sähkölinjoja ja miettiä, mikä on toimivan infrastruktuurin merkitys.

Suomessa sähköä saa kiitettävän varmasti myös kylmimpinä kulutushuippuina. Monissa maissa sähkön saantia säännöstellään, sähkökatkokset ovat yleisiä ja vallitsee sähköpula.

Sähkön rooli yhteiskunnassa on kasvanut ja jatkaa kasvuaan kaikkialla maailmassa. Sähkö on syrjäyttämässä öljyn ja hiilen roolia energiamarkkinoilla. Liikenteen sähköistyminen on megatrendi ja polttomoottori korvataan sähkömoottorilla. Tämä kaikki lisää sähkönkulutusta maailmassa. Suurinta kasvu on kehittyvissä maissa, erityisesti Kiinassa.

Onneksemme sähkön tuotanto on teknologisen kehityksen myötä entistä enemmän uusiutuvaa, kestävämpää ja edullisempaa. Silti sähköntuotanto on yhä merkittävä saastuttaja.

Sähkön käyttö on elintasokysymys. Amerikkalainen kuluttaa sähköä liki 20 kertaa enemmän kuin afrikkalainen tai intialainen. Maailmassa puolitoista miljardia ihmistä elää yhä kokonaan ilman sähköä. Pääsy sähkön piiriin on keskeinen keino poistaa köyhyyttä ja nostaa ihmiskunnan elintasoa.

Ihminen pärjää kolme päivää ilman vettä ja viikkoja ilman ravintoa, mutta voidaan kysyä, pärjääkö länsimainen nykyihminen päivääkään ilman ladattua kännykkäänsä ja sähköä? Me olemme sähköriippuvaisia. Oodi sähkölle!

Tero Luoma