Harva osasi veikata Nokiaa nimeksi, mutta se onkin osuvampi kuin arvaammekaan.

Aamulehti

Nyt voi sanoa, että sekoilujen kautta selville vesille!

Tampereen areena sai perjantaina uuden pääsponsorin ja samalla tietysti uuden nimen. Tampereen uusi tapahtumapyhättö on nyt Nokia-areena. Uros pyyhkiytyy lopullisesti historiaan.

Kovinkaan moni ei Nokian nimeä huulillaan tapaillut ennen julkistusta. Äkkipäätä ajatellen parempaa julkista sponsoria ei helpolla tule mieleen. Nokialla on vahva historia Tampereen seudulla, koska koko yrityksen historia on lähtenyt Tammerkosken rannalta.

Nokia on Suomen vahvimpia firmoja kautta teollisuushistorian, joskin reilun kymmenen vuoden takainen matkapuhelinten sukellus vei yhtiön glamourista kirkkaimman kehän, ja tämä voi olla yksi syy, miksi Nokian nimi ei ole tullut ihmisten mieliin kovin helposti.

Nokia on keskittynyt viime vuosina tietoliikenneverkkoihin ja matkan varrella on silläkin tiellä ollut vaikeuksia, mutta nyt yhtiö on jo päässyt taas kasvu-uralle. Tästä kielivät ennustettua paremmat tulosjulkistukset viime kuukausilta. Myös Tampereella Nokian painoarvo on ollut vahva. Tälläkin hetkellä yrityksellä Tampereella vajaat tuhat työntekijää.

Kannen areenan ja Nokian yhteistyö hyödyttää varmasti molempia osapuolia. Nokian nimi tunnetaan laajasti maailmalla. Areenan konsertit ja urheilukilpailut puolestaan tulevat näkymään monien tapahtumien kautta niin Suomessa kuin maailmallakin.

Nokia-areenasta voi tulla hyvässä mielessä eräänlainen koelaboratorio, missä kehitellään uusia tapoja luoda yleisö- ja tapahtumakonsepteja.

Joskus pitää tehdä sakkokierros ennen kuin päästään maaliin.

Kirjoittaja on Aamulehden toimituspäällikkö.