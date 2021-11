Kaksikymmentä vuotta Mooren Stupid White Men -kirjan julkaisun jälkeen George W. Bush tuntuu suurelta viisaalta valtiomieheltä, kun häntä vertaa Donald Trumpiin, Aamulehden Markus Määttänen kirjoittaa.

Rodullistaminen on aina väärin. Kaksikymmentä vuotta sitten Michael Moore teki silti harkitun rikoksen. Hän kirjoitti kirjan nimeltä Stupid White Men ...and Other Sorry Excuses for the State of the Nation. Amerikkalainen dokumenttiohjaaja haukkui kirjassa tuolloin juuri presidentiksi valitun George W. Bushin ja hänen edeltäjänsä Bill Clintonin.

Moore myös syytti kirjassa Bushia vaalivilpistä. Tuo syytös ei ollut tuolloin harvinainen Yhdysvaltain liberaalien puheissa. Itse muistan kuinka esimerkiksi elokuvaohjaaja Spike Lee totesi 25th Hour -elokuvansa haastattelussa Berliinin elokuvajuhlilla ykskantaan, että Bushin valtaan nostaneet vaalit olivat vilpilliset.

Stupid White Men -kirja on pompannut kuluneen vuoden aikana mieleen useasti. Kaksikymmentä vuotta kirjan julkaisun jälkeen George W. Bush tuntuu suurelta viisaalta valtiomieheltä, kun häntä vertaa miljoona kertaa Moorea voimakkaampaa vaalivilppidemagogiaa suoltavaan Donald Trumpiin ja häntä jumalana palvoviin – miten tuon nyt sanoisi, tyhmiin keski-ikäisiin miehiin. Keitä nämä tyypit ovat? Otetaan muutama esimerkki Yhdysvaltain politiikan huipulta.

FLORIDAN kuvernööri Ron DeSantis allekirjoitti viime torstaina osavaltiolleen lain, joka estää työnantajia vaatimasta palkollisiltaan koronarokotusta. Laki muun muassa määrää sakkoja sairaaloille, jotka vaativat työntekijöiltään koronarokotuksen ottamista. DeSantis kehui tekelettään ”vahvimmaksi laiksi koko maassa”.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen republikaanivähemmistön puheenjohtaja Kevin McCarthy taas sanoi torstaina palauttavansa edustajainhuoneen jäsenille Paul Gosarille ja Marjorie Taylor Greenelle paikat komiteoissa, joista heidät oli juuri demokraattienemmistön äänillä erotettu.

Gosar oli julkaissut Anime-videon, jossa hänen hahmonsa surmaa demokraattien edustajan Alexandrio Ocasio-Cortezin ja uhkaa miekalla vielä presidentti Joe Bidenia. Greene oli saanut komiteoista potkut jo aiemmista väkivaltaa poliitikkoja kohtaan ihannoivista viesteistään. Jos republikaanit voittavat vuoden 2022 kongressin välivaalit, nämä tyypit siis palautetaan ehkä entistäkin voimakkaimmille paikoille edustajainhuoneessa.

EI kahta ilman kolmatta. Donald Trumpin entinen pääneuvonantaja, äärioikeiston podcastkiihottaja Steve Bannon tavoittelee juuri marttyyrin asemaa kongressin halventamissyytteessään. Bannon oli haastettu kuultavaksi tammikuun 6. päivän kongressitalon valtauksesta, mutta hän kieltäytyi tulemasta paikalle.

Michael Moore, nyt olisi hyvä hetki kirjoittaa jatko-osa kahdenkymmenen vuoden takaiselle hitillesi. Materiaalista ei ainakaan olisi pulaa.