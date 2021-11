”Kuudesta rotukoirastani kaksi on ollut helppoja ja vaivattomia. Muut neljä ovatkin sitten olleet enemmän tai vähemmän pyörremyrskyjä”, kirjoittaa tamperelainen opettaja Tiina Keskinen kolumnissaan.

Olen erittäin eläinrakas. Tällä hetkellä elämääni rikastuttavat kaksi hevosta, kolme kissaa ja yksi koira. Niiden hyvinvoinnista huolehtiminen on yksi elämäni keskeisistä vastuista.

Korona-aika on luonut koirabuumin: koiria myydään ja ostetaan kuumeisesti, hinnat ovat pilvissä, ja ottajia riittää kaikenkarvaisille koirille. Se on pelottavaa. On pelottavaa ajatella, että ihminen ottaa lemmikin ainoastaan täyttääkseen jonkin tyhjiön elämässään. Lemmikki tuo iloa, antaa elämään suloisen ulottuvuuden, mutta samassa paketissa tulee paljon vaivannäköä ja useimmiten myös yllätyksiä.

Muistelen jo kuolleita koiriani. Ensimmäinen oli sekarotuinen, se oli niin villi ja kaupunkielämään sopeutumaton, että epäilen siinä olleen kettua, siltä se näyttikin. Sen jälkeen minulla on ollut rotukoiria mäyräkoirasta rottweileriin ja portugalinpodengosta isovillakoiraan.

Kuudesta rotukoirastani kaksi on ollut helppoja ja vaivattomia. Muut neljä ovatkin sitten olleet enemmän tai vähemmän pyörremyrskyjä.

Kun ottaa koiran, ei voi koskaan tietää, mitä on edessä. Meillä on ollut sisäsiisteysongelmia; yhdessä vaiheessa vaihdoimme vähintään kerran vuodessa matot, koska kaksi koiristamme ei meinannut oppia sisäsiisteiksi millään. On ollut käytöshäiriöitä ja kodintuhoamisvaiheita. On ollut myös yllättävää rahanmenoa; tuhannet eurot viuhuvat, kun koiraa operoidaan kirurgisesti, röntgenkuvataan ja parsitaan kasaan.

Nykyinen koiramme, isovillakoira Häpi, on tarjonnut koiran omistamisen korkeakoulun. Niin paljon on sattunut ja tapahtunut, että murto-osaakaan en olisi kyennyt aavistamaan hankkiessani sen yhdeksän vuotta sitten. Koiran omistamiseen liittyvän kirjon onnesta epätoivoon voi lukea kirjastani Koirani joka katosi – Häpin tarina (Myllylahti 2021). Häpillä on myös oma Instagram-tili @hapintarina.

Suosittelen jokaista kokematonta, koirasta haaveilevaa ottamaan selvää, mitä koiran omistaminen todella voi tarkoittaa, suosittelen varautumaan pahimpaan kauhuskenaarioon, ja jos vieläkin koiran omistaminen houkuttaa, niin tervetuloa koiranomistajan huikeaan maailmaan!

Seitsemän koiran omistamisen kokemuksella minulle on jo selvää, että minä otan koiran, jotta voin tarjota sille hyvän elämän. En ota koiraa pelkästään siksi, että se toteuttaisi unelmiani ja täyttäisi suloisesti arkeani, vaikka se niin tekeekin.

Koiraa harkitsevan kannattaa pitää järki mukana. Kannattaa valita rotu, joka sopii mahdollisimman hyvin omaan elämäntyyliin. Jos siisteys on tärkeää, älä ota koiraa josta lähtee karvaa tai joka kuolaa, on myös rotuja, joille sisäsiistiksi oppiminen on vaikeampaa kuin toisille. Jos haluat rauhaa, älä valitse herkästi haukkuvaa koirarotua tai rotua, joka tarvitsee paljon liikuntaa. Jos haluat pitää koiraa vapaana, ota selvää, mitä tarkoittaa riistaviettisyys. Ja vaikka kuinka maksimoisi kaiken, ei siltikään koskaan tiedä, minkälainen koira elämään tupsahtaa.

Koirassa on eräs sydäntä raastavan suloinen piirre; se rakastaa omia ihmisiään ehdoitta ja uskollisesti. Siksi jokainen koira ansaitsisi kodin, jossa sitäkin rakastetaan ehdottomasti, karvoineen päivineen.

Kirjoittaja on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, kolumnisti ja kirjailija.