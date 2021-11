Pariisin 30 kilometrin nopeusrajoitus ei yllä Etelä-Ranskaan, kuuluisa rantabulevardi on kuin rallirata, kirjoittaa Anita Simola.

Aamulehti

Korona sulki suomalaiset koteihinsa, joten ensivisiitti maan rajojen ulkopuolelle on tapaus oli sitten kyseessä miten lyhyt pyrähdys tahansa.

Kaipuu Etelä-Ranskaan iski niin kovaksi, että uskaltauduin tilaamaan muutaman päivän reissun Nizzaan. Kaupunki oli kaunis ja entisellään, mitä nyt koronapassia joutui näyttämään tämän tästä. Vaikka istahdin typötyhjän kahvilan terassille, niin passiahan siellä tivattiin. Onneksi oli, mitä näyttää.

Muutaman vuoden paussin jälkeen kaupungin menoa katseli uusin silmin. Eniten huomiota kiinnitti liikenne. Se ei ainakaan näytä vähentyneen keskustassa, päinvastoin.

Ranskassa on menty toki pitkälle, jotta liikenteen ympäristökuormitus saataisiin minimoitua. Monissa isoissa kaupungeissa on käytössä erilaisia ympäristövyöhykkeitä, joiden avulla voidaan säännöstellä ilmansaasteita ja melua. Tästä kertovat auton tuulilaseissa olevat tarrat. Osa vyöhykkeistä on pysyviä, osa väliaikaisia. Idea on, että autoilua voidaan rajoittaa.

Pariisissa otettiin loppukesästä käyttöön uusi 30 kilometrin nopeusrajoitus. Tällä kaupunki haluaa edistää kävelyä, pyöräilyä sekä julkisen liikenteen käyttöä.

Liekö käynyt niin, etteivät minkäänlaiset rajoitukset koske ainakaan Nizzan kuuluisaa rantabulevardia Promenade des Anglaisia.

Bulevardilla on kaksi autokaistaa molempiin suuntiin. Liikenne on erittäin vilkasta, eikä korvia vihlova melu lopu edes yöksi. Pariisin nopeusrajoituksista ei ole tietoakaan. Autot ajavat rantatiellä lujaa. Kaasutuksista päätellen kiire on kova.

Eipä uskoisi, että eletään vuotta 2021 ympäristökriisin kourissa, kun katselee pitkiä autoletkoja molempiin suuntiin. Kuvaa täydentävät lentokoneet, joita suhahtelee bulevardin läheisyydessä 5–10 minuutin välein alas ja ylös.

Toisaalta voi olla niin, että Ranskassakin kansa on villiintynyt koronarajoitusten jäljiltä. Nyt saa vihdoin kansa liikkua.

Autojen menoa seuratessa huomaan, ettei joukossa näy yhtäkään vanhaa koslaa. Autot näyttävät kaikki uudenkarheilta. Tämä on tietysti ilmaston kannalta hyvä.

Nizzan julkista liikennettä ylistetään, mutta käytännössä kaikki ei mene ihan putkeen. Junayhteydet ovat hyvät, mutta rautateillä on usein lakkoja. Linja-autoverkoston selvittäminen vaatii aikaa, ja moni kokee yllätyksen aikatauluissa.

Suunnittelin bussimatkaa noin 40 kilometrin etäisyydellä olevaan Grassen kaupunkiin. Kävi ilmi, että Nizzasta sinne pääsi suoralla yhteydellä kerran aikaisin aamulla ja kerran illalla. Bussimatkaan tärvääntyy myös yllättävän paljon aikaa, vaikka matka ei olisi pitkä.

Rautateillä oli menossa lakko, joten hotellista suositeltiin vuokraamaan auto.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.