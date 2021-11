Jos pukinkonttiin on ajatellut kääriä elektroniikan hittituotteita, voi joutua pettymään. Maailmanlaajuiselle komponenttipulalle ei nimittäin näy loppua. Vaikka pula helpottaisi, kulutukseemme sen tulisi jättää pysyvämpi jälki, kirjoittaa toimittaja Pauliina Karjalainen.

Aamulehti

”Lähetys on täällä.” Näin alkoi lokakuussa Postilta saamani sähköposti. En ollut uskoa lukemaani. Oliko 286 päivää kestänyt odotus todella ohi?

Oli se. Pian jo kannoin kotiin yli seitsemän kiloisen paketin. Samalla sain vihdoin antaa jouluksi 2020 tarkoitetun lahjan saajalleen: tässä se luvattu Playstation 5 -pelikonsoli.

Vuosi sitten minua oli kyllä pitkin syksyä muistuteltu siitä, että Sonyn uuden sukupolven konsolia voi olla vaikea saada. Ohitin muistutukset olankohautuksin. Monen muun nykykuluttajan tapaan olen tottunut saamaan haluamani nyt ja heti.

Tämä vuosi on opettanut toisin. Pitkään sain viikosta toiseen sähköpostiini kuittauksen siitä, että verkkokaupasta tekemäni tilaus odottaa vielä tuotetta. Vaikka konsolien kysyntä on ollut kovaa, tuotanto on sakannut maailmanlaajuisen komponenttipulan vuoksi.

Nyt edessä voikin olla erilainen joulu. Jos pukinkonttiin on ajatellut kääriä elektroniikan hittituotteita, voi joutua pettymään. Komponenttipulalle ei nimittäin näy loppua vaan pula voi jatkua jopa ennakoitua pidempään.

Huutavin pula on siruista eli piistä valmistettavista puolijohteista. Niitä käytetään nykyään lähes kaikkialla, esimerkiksi tietokoneissa, pelikonsoleissa, älypuhelimissa ja autoissa. Kuluttajille pula voi näkyä isosti jo ennen varsinaista joulukauppaa.

Prisma-hypermarketketju on ennakoinut, että osaa Black Friday -alennuskampanjan tuoteryhmistä, kuten pelitarvikkeista, robottipölynimureista ja puhelimista, voi olla tänä vuonna tarjolla vain hyvin rajallinen määrä.

Esimerkiksi laitevalmistaja Applen lippulaivatuotteiden saaminen joulumarkkinoille on vaikeutunut. Syksyllä julkistettuja iPhone 13 -älypuhelimia saadaan tänä vuonna valmistettua 10 miljoonaa vähemmän kuin oli suunniteltu.

Playstation 5 tuli markkinoille vuosi sitten. Perjantaina kolmen suuren elektroniikkaketjun verkkokaupoista konsolia ei saanut edes valittua ostoskoriin.

Olen jo jonkin aikaa miettinyt uuden puhelimen ostamista. Konsolin pitkä odotus on kuitenkin pakottanut miettimään tätä: tarvitsenko uutta puhelinta todella vai haluanko vain?

Kulutamme elektroniikkaa valtavia määriä, eikä tämä ole ongelmatonta. Elektroniikan tuotantoketjut ovat usein pitkiä ja monimutkaisia. Moneen laitteeseen tarvitaan harvinaisia maametalleja, joiden louhinta ei sekään ole aina ongelmatonta.

Vaikka komponenttipula tasoittuisi, pitäisikö ajatteluumme ja kulutukseemme jäädä muutos? Mielestäni pitäisi. Enemmän harkintaa ennen ostopäätöstä, parempaa kierrättämistä ja lisää vaatimuksia laitteiden käyttöiän pidentämiseksi. Niitä me tarvitsemme.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.