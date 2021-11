Tampere uudistuu nyt Tallinnan tahtia, keskustaan on noussut tornitaloja kuin sieniä sateella

Toivottavasti Tampereen katukuva on tulevaisuudessa yhtä kiinnostava yhdistelmä vanhaa ja uutta, kirjoittaa toimittaja Raili Roth.

Kävin 2000-luvun alussa usein Tallinnassa. Kaupungin rakentamisen tahti jaksoi hämmästyttää.

Keskusta tuntui muljahtavan uudeksi muutaman kuukauden välein. Viru väljak -aukion tilalle nousi Viru-keskus ja Rävala puiesteelle tai Liivalaialle oli kohonnut aina uusi lasitorni, kun kaupunkiin saapui tauon jälkeen.

Uudistumistahti oli kiehtovaa ja samalla pelottavaa. Vanha keskiaikainen kivirakennus sai keskustassa kaverikseen 20-kerroksisen tumman lasitornin. Rotermanni-korttelin vanhojen kivitalojen katoille nousi mustia lasikuutioita.

Näkymä oli hetkittäin kuin tieteiselokuvasta.

Venäläisenä torina tunnettu Balti Jaama Turg rautatieaseman vieressä sai väistyä. Rähjäisissä halleissa pääsi ennen matkalle menneisyyteen, kun kierteli Neuvosto-aikaisia esineitä kauppaavia kojuja.

Vain vanha kaupunki säästyi nuorennusleikkaukselta. Vuodesta 1997 Tallinnan keskiaikainen sydän on suojeltu Unescon maailmanperintökohteena.

Tallinnan tahti tuntuu tutulta, kun katselee Tampereen muuttuvaa katukuvaa. Keskustaan on noussut tornitaloja kuin sieniä sateella.

Seitsemässä vuodessa kaupungin ylle ovat kohonneet Torni-hotelli, Luminary, Wallesmanni, Topaasi ja Opaali. Kannella kaartuu nyt myös jättimäinen monitoimiareena.

Keskustassa on menossa isoja täydennysrakentamisen hankkeita Tammelassa ja Finlaysonilla. Lisää on tulossa. Aamulehti on uutisoinut esimerkiksi Amurin kerrostalohankkeista ja Tullin alueen tornitalosta.

Uusia asuinalueita on nousemassa Viinikanlahteen ja Hiedanrantaan. Särkänniemen suunnitelmat mullistavat tulevaisuudessa näkötornin ja huvipuiston alueen kokonaan. Tampere saa lähivuosina myös kaksi uutta taidemuseota.

Kaupunkikuva muuttuu nyt ennätysvauhtia. Arkkitehtuurin yliopisto-opettaja Iida Kalakoski sanoi Aamulehdessä 6.10., että kaupunkilaisilla olisi hyvä olla aikaa tottua uuteen kaupunkikuvaan ennen seuraavaa remonttia.

Areenan pihapiirissä riittää totuteltavaa moneksi kuukaudeksi. Daniel Libeskindin suunnittelema kortteli hallitsee näkymiä monelta eri suunnalta katsottuna.

Jättimäisen hallin vierelle on syntynyt uudenlaista katutilaa. Sitäkin täytyy päästä kokeilemaan ja katsomaan ensi tilassa.

Tallinnan muodonmuutos antaa toivoa myös Tampereelle. Entinen venäläinen tori on nyt suosittu Asematori. Vanhat kiviseinäiset hallit ovat saaneet jatkokseen modernit puukatokset, joiden alla hedelmien ja vihannesten kauppiaat voivat kaupata tuotteitaan.

Halleissa on katuruokaravintoloita ja pieniä erikoisliikkeitä. Neuvostoliitto-tavaran myyjät ovat päässeet kojuineen moderniin yläkertaan. Vierelle on avautunut vintage- ja design-myymälöitä.

Rotermann-aukio vilisi kesällä väkeä. Vanhoihin rakennuksiin on avautunut liuta ravintoloita ja pihapiiriin tullut lisää modernia liiketilaa.

Toivottavasti Tampereen katukuva on tulevaisuudessa yhtä kiinnostava yhdistelmä vanhaa ja uutta.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.