Halloweenista tuli lasten keskuudessa suositumpi kuin joulusta ja siihen on hyvä syy

Halloween on ihana karnevaali keskellä syksyn pimeintä ja harmainta aikaa. Se antaa aikuisellekin hyvän tekosyyn hyväntuuliseen hullutteluun, herkutteluun ja yhdessäoloon, kirjoittaa Elina Laurila kolumnissaan.

”Mitkä on sun lempijuhlat? Mun on ehkä halloween, joulu ja synttärit.”

Tässä kohtaa lasten keskustelua piti oikein höristää korvia. Voiko olla, että tuosta suomalaisille verrattain uudesta juhlasta halloweenista on tullut lapselle niin tärkeä, että se on ohittanut listauksessa ikisuosikin joulun?

Ei sillä, että halloweenin kova kurssi lasten keskuudessa tuli mitenkään yllätyksenä. Halloween-asuja on perheessämme suunniteltu suunnilleen siitä lähtien kun koulut alkoivat, Särkänniemen Karmivasta karnevaalista on puhuttu koko syksy ja erilaisia kasvomaalauksia on harjoiteltu jo parin viikon ajan. Pienempi koululainen lähti jo torstaiaamuna intoa puhkuen kouluun naamiaisasu ja herkut repussaan, sillä iltapäiväkerho otti halloween-juhlintaan varaslähdön.

Omassa lapsuudessa tai oikeastaan vielä opiskeluaikanakaan halloweenia ei juhlittu. Se oli amerikkalaisten televisiosarjojen ja elokuvien ilmiö, johon suhtauduin monta vuotta vähintäänkin epäileväisesti. Se tuntui etäiseltä, teennäiseltä ja muutenkin turhalta.

Ensimmäisissä halloween-juhlissa olin joskus 2000-luvun ensimmäisinä vuosina, ja siitä lähtien huuma on kasvanut kuin varkain, parina viime vuonna kiihtyvällä vauhdilla. Tätä nykyä koristeet eli hämähäkinseitit, lasten askartelemat haamut ja kaiverrettu kurpitsa tuntuvat yhtä luonnollisilta kuin joulukuusi jouluna.

Milloin halloweenia sitten pitäisi juhlia? Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja muissa maissa, joissa pyhäinpäivä on aina marraskuun ensimmäisenä, halloweenia juhlitaan lokakuun viimeisenä päivänä.

Suomessa juhlalle ei ole sellaista vakiintunutta päivää, että se löytyisi esimerkiksi almanakasta. Jotkut juhlivat sitä lokakuun viimeisenä tai sitä lähimpänä olevana viikonloppuna, jotkut pyhäinpäivänä.

Lokakuun viimeinen päivä osuu tänä vuonna sunnuntaille, joten monet varmasti juhlivat halloweenia tulevana viikonloppuna. Koska suomalaisille tutumpi pyhäinpäivä on tänä vuonna vasta viikon päästä lauantaina, voi olla, että halloween-juhlienkin sesonki jatkuu sinne asti.

Koetin kysellä lapselta perusteluja, mikä halloweenissa on hänen mielestään niin kivaa. Pienen miettimisen jälkeen mainittiin puvut ja koristeet, mutta lopulta tuli se tärkein: juhliminen.

Halloween on ihana karnevaali keskellä syksyn pimeintä ja harmainta aikaa. Se antaa aikuisellekin hyvän tekosyyn hyväntuuliseen hullutteluun, herkutteluun ja yhdessäoloon.

Sitä paitsi, voiko syitä juhlaan olla liikaa? Minusta ei. Syksyllä on muutenkin niin pitkä juhlaton kausi ennen pikkujouluja ja joulua, että kyllä sinne yksi halloween sopii oikein mainiosti.

Kirjoittaja on Aamulehden tuottaja.