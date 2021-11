Valoviikot Tampereella antavat merkin, milloin kausivalot saa kytkeä päälle kotipihoilla ja -parvekkeilla.

Pimeät illat houkuttelevat koristelemaan parvekkeen, pihan ja ikkunat valoilla. Kausivalot tai jouluvalot saavat osan ihmisistä riemuitsemaan ja osan ärsyyntymään. Yksi haluaa pimeyttä, toinen vain valkoista valoa ja kolmas välkkyvää kirjavuutta.

Hyvään makuun vedoten eräässä taloyhtiössä toivottiin kaikille parvekkeille yhtenäistä valaistusta.

Kausivaloihin liittyvä käytännön ongelma on pistorasia. Jos parvekkeella on pistorasia, valot saa yleensä asetettua kauniisti. Pihalla pistorasia voi olla hankalassa paikassa. Valot on laitettava sinne, mihin johto riittää niin, ettei se kamppaa tai hirtä kulkijoita.

Kauneuden lisäksi kiistakysymys on, milloin valot saa ripustaa näkyviin. Tampereella ja Pirkanmaalla vastaus on minun mielestäni selkeä: kun Valoviikot alkavat Tampereella, saavat muutkin panna koristevalot hehkumaan. Valot saavat palaa saman ajan eli 13.3. saakka.

Tänä syksynä monet pihat ja parvekkeet ovat komeammin valaistuja kuin Tampereen keskusta. Hämeenkadun valoverhojen vika on harmillinen. Kun myös Kauppakatu on pimeänä, on yleisvaikutelma keskustassa melko laimea.

Omakotialueilla pihapuita on kiedottu valoverkkoon. Eräs kuisti on valaistu koko leveydeltään sinertävillä ja kellertävillä valkoisilla valoilla. Taitaa jossakin oleilla jo porokin. Parvekkeilla näkyy muun muassa valoketjuja ja ikkunoissa tähtiä.

Kiistakysymyksiin kuuluu myös valojen nimi. Osa kannattaa kausivaloja, osa jouluvaloja. Jouluvaloihmisten kodeissa ei vielä ledit loista, ne sytytetään vasta ensimmäisenä adventtina.

Pimeyden karkottaminen on inhimillinen ominaisuus. Ihmisen hämäränäkö ei ole nuorenakaan kovin kummoinen. Ihminen on päiväeläin, joka ei näe pimeässä. Silloin alkaa pelottaa, olo on suojaton. Pimeässä voi vaania peto.

Kummitusjutut ja kauhukertomuksetkin ovat paljon pelottavampia pimeässä tai kynttilän lepattavassa hämärässä kuin kirkkaassa valossa. Jotkut kertovat kauhujuttuja muiden hirvittävistä kausivaloista.

Jopa taajamissa katulamppujen lisäksi halutaan lisää valoa. Alueilla, joissa ei ole katuvalaistusta, halu saada omalle pihalle näkyvyyttä on paljon ymmärrettävämpi.

En ole vielä kaivanut esiin sähkökynttilöitä ja -tähtiä. Piha- tai parvekevaloja minulla ei ole, mutta ihailen kaikkien muiden valoja. Toivoisin, että valikoimiin tulisi porojen ja lumiukkojen lisäksi pieniä oravia, aidon kokoisia kettuja ja rusakoita.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.

