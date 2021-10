On sietämätöntä, jos yhden päälle kasataan työtehtäviä, joiden hoitamiseen tarvittaisiin kaksi tai kolme.

Työterveyden suunnalta on alkanut tulla kyselyjä kuormittumisesta, niin kuin se olisi ratkaiseva merkki työpaikan ongelmista. Kuitenkaan kuormittumisessa ei sinänsä ole vikaa eikä sitä tarvitse karttaa. Kun ollaan työssä, tehdään työtä.

Minä kun en keksi työntekijän palkkaamiseksi muuta syytä kuin sen, että hänet hankitaan kantamaan kuormia, jotka eivät muuten liikkuisi. Mitä apua on ihmisestä, joka työpaikallaan vain katselee, kun muut kantavat vastuuta, tai mihin tarvitaan työntekijää, joka välttelee kuormien siirtämistä ja antaa kasojen seistä aloillaan? Vain työn välttelijät ovat kuormittumisesta vapaita. Eri asia on se, että ihmisen on saatava nauttia levon tuomasta helpotuksesta.

On sietämätöntä, jos yhden päälle kasataan työtehtäviä, joiden hoitamiseen tarvittaisiin kaksi tai kolme. On monia aloja, joiden työntekijöiltä on riistetty ilo siitä, että voi tehdä työnsä hyvin. Sen sijaan pakotetaan hutiloimaan ja juoksemaan toiseen paikkaan, vaikka edellinenkin tehtävä on kesken.

Jokin on vialla, kun ainoaksi selviytymiskeinoksi jää se, että pudottaa tavoitteensa aivan alas.

Ylisuurten vaatimusten varalta olen tallentanut puhelimeeni muutamia ajatelmia. Siellä on omatekoinen sarkasmini: "Hyvin minä ehdin. Onhan viikossa 168 tuntia." Saman ajatuksen suorasanaisempi versio kuuluu: "Mutta kun lehmäkään ei painoaan enempää lypsä." Markku Envallin lause on tyylikkäimmin muotoiltu: "Ennen kuin yrität muuttaa toista, katso ettei hän ole suorituskykynsä rajoilla jo sellaisena kuin on."

Muistan erään yliväsyneen, näennäisesti omilla jaloillaan seisseen ihmisen, joka oli moitteettomaksi laittautuneena edessäni. Ensin puhuimme niitä näitä esimerkiksi asuinpaikoista. Vaihdoimme yhteisten tuttujen kuulumisia, ja hän kertoi vanhemmistaan ja lapsistaan.

Hän antoi ensin ymmärtää, että kaikki oli täysin hallinnassa, mutta aivan sattumalta osuin varsinaiseen kyynärpäähermoon. Tiesin hänen olevan työelämässä, ja niin kysyin viattomasti, mikä olikaan hänen työnantajansa. Hän sanoi erään hyvin tunnetun yhtiön nimen, ja siinä samassa silmät kostuivat. Pian kyyneleet valuivat poskilla vuolaina kuin Niili konsanaan.

Hyvämaineisena pidetyn firman nimen mainitseminen riitti siihen, että itku tuli. Vähäisestä törkkäisystä voi kaatua, jos elämä ei ole tasapainossa, kun taas tukevasti kahdella jalalla kestää paljon ja jaksaa muidenkin kuormia kuin omansa.

Amerikkalainen taloustieteilijä J. K. Galbraith laittoi pyhän Pietarin kysymään taivaan portilla uusilta tulijoilta, mitä he olivat tehneet kasvattaakseen bruttokansantuloa.

Kadun elämässäni ennen muuta sitä, etten ole aina nähnyt, kuinka toinen ihminen on suorituskykynsä rajoilla jo sellaisena kuin on. Silkkaa laiskuutta tai ammattilaisen ammattitaidottomuutta ei tarvitse puolustella, mutta sitäkin enemmän myötätuntoa tarvitsevat ne ihmiset, jotka on ajettu ylivoimaisen ahtaalle.

On vaikea pitää työminäänsä koossa, jos siviilielämä on romahtamaisillaan: puoliso on sairas, oma terveys yskähtelee tai lapset ovat tolaltaan. Tai ehkä omakotitalon kellariin on valunut kunnan vesijohtovettä ja jostain pitäisi löytää tilapäinen asunto. Ei ole ihme jos jaksaminen on piripinnassa ja kuorma viimeistä oljenkortta myöten täynnä.

Normaalia väsymystä ei pidä kuitenkaan pelätä. Se ei ole elimistön vikatila, vaan bensavalo, joka neuvoo pysähtymään ja palauttamaan voimat entisilleen. Ellemme väsyisi, juoksisimme itsemme hengiltä.

Arto Köykkä

Kirjoittaja on Pirkkalan seurakunnan kappalainen.