Laukon kartanon tyylistä säilyttämisen paloa toivoisi muutamille vanhoille rakennuksille Tampereella, kirjoittaa toimittaja Raili Roth.

Laukon kartano on harvinainen pihapiiri. Kartanoon, sen piharakennuksiin ja lähipelloille kätkeytyy jättisiivu Pirkanmaan historiaa.

Kartanon nykyisen päärakennuksen rakennutti vuonna 1931 paperitehtailija Rafael Haarla. Pyhäjärven rantapuistossa on vaikeaa käsittää, että samalla pihalla on ollut elämää jo satoja vuosia ennen pohjoismaisten viikinkien valtakautta.

Kartanon pihapiiristä on noussut niin paljon muinaisesineitä, että lähipellot on suojeltu muinaisalueina. Emme tietäisi, että pihakellarin paikalla oli keskiajalla kivilinna tai että kartanon kotiopettajana on ollut Elias Lönnrot, jollei kartanon väki olisi aina vaalinut paikan historiaa.

Nykyiset omistajat Liisa Lagerstam ja Jouni Minkkinen ovat kustantaneet itse muinaislöydösten konservointia. Löydöt ovat esillä vitriineissä kartanon päärakennuksessa.

Kaikki pääsevät tutustumaan Pirkanmaan ja Laukon alueen historiaan kartanon kesänäyttelyissä ja -konserteissa.

Samanlaista säilyttämisen paloa toivoisi muutamille vanhoille rakennuksille Tampereella.

Meillä on keskustassa komeaa rakennushistoriaa Finlaysonilla, Hämeenkadun varrella ja Keskustorilla. Kaupungin eri aikakausista kertovat Näsilinna, Kaarilan kartanon väentupa tai keskiaikainen kivikirkko Messukylässä. Historialliset rakennukset ovat omien kulmiensa kohokohtia.

Kaupunkikuva ei olisi näin rikas ilman ihmisiä, jotka ovat valmiita pistämään itsensä tai euronsa likoon vanhojen rakennusten puolesta. Kauppahallin virastotaloa suojeli purkamiselta tamperelainen kansanliike vuonna 1981. Se oli käänne rakennussuojelussa.

Viimeksi Tampereella on käyty iso vääntö vanhan tavara-aseman purkamisesta. Lopulta asemarakennus siirrettiin ja kunnostustyöt sen sisällä ovat alkaneet.

Kiinteistösijoittaja Pentti Välkki on remontoinut sekä Haarlan palatsin Hatanpään valtatiellä että Sandbergin talon Keskustorilla. Kaupunki on tänä vuonna myynyt kaksi keskustan vanhaa huvilaa Herrainmäellä. Villa Sandsund ja Villa Ryselin saivat uudet omistajat, jotka aikovat kunnostaa rakennukset kodeikseen.

Tampereelta löytyy myös toisenlaisia rakennuskohtaloita. Vanhan kulkutautisairaalan valkoinen tulirokko-osasto odottaa pahoin rapistuneena korttelin kaavoittamista.

Yhtä surullinen näky on Enqvistin paperitehdas piippuineen Santalahdessa. Tehdas näyttää taas ottavan vastaan yhden talven iskut ilman suojapeitteitä.

Asemakaavalla suojellun tehtaan osittaista purkamista on jo haettu.

