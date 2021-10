Listautuneiden kursseissa on nähty huimia nousuja, vain yksi on flopannut pahasti.

Pörssi on houkuttanut tänä vuonna yrityksiä huimaa tahtia.

On hyvin mahdollista, että kaikkien aikojen vuosiennätys pörssiin listautumisissa menee rikki. Ennen it-kuplaa vuonna 1999 pörssiin listautui 28 yritystä.

Tänä vuonna pörssin julkista noteerausta on hakenut jo 21 uutta yritystä ja moni on ilmoittanut aikeistaan julkisesti kuten vaikkapa hydraulisylintereiden valmistaja Norrhydro tai ohjelmistoyhtiö Analuse2 muiden muassa. Myös hiljaisessa pörssivalmiudessa on useampi yritys. Tosin raju kurssilasku voisi vetää aukeamassa olevat terälehdet suppuun.

Tänään pörssitaipaleensa aloittaa kirjolohenkasvattaja Fifax. Suurin osa tämänvuotisista tulokkaista on hakenut kasvuyhtiöiden First North -listalle, jossa vaatimukset ovat pörssin päälistaa kevyemmät. First Northiin on päätynyt 13 yritystä.

Listautumisia ovat vauhdittaneet niin koronan aiheuttaman patouman purkautuminen kuin vaikkapa osakesäästämisen kasvu. Lähes kaikki annit ovat menneet kuin kuumille kiville. Monet palikat ovat osuneet kohdalleen, paitsi loppukesällä alkanut osakemarkkinoiden epävarmuus, jota on ruokkinut USA:n korkojen nousu, inflaation kiihtyminen, Kiinan talouskasvun hidastuminen ja koronan deltavariantti.

Siitä huolimatta tulokkailla on mennyt suhteellisen hyvin. Perjantain päätöskurssien perusteella 14 yrityksen kurssi oli listautumishinnan yläpuolella ja osalla vähän alle listautumishinnan tai sen kurssin, millä yhtiö siirtyi kasvulistalta päälistalle. Pahiten on pudonnut terveystestejä kehittävä Nightingale Health, jonka kurssi on lähes puolittunut.

Pirkanmaalaisista listautujista kovimman nousun on tehnyt laserteknologiayhtiö tamperelainen Modulight, jonka osake on kallistunut yli 130 prosenttia vajaassa kuukaudessa. Sähkövarastoja suunnittelevan nokialaisen Merus Powerin osake on puolestaan kirinyt kesästä yli 50 prosenttia. Tamperelainen terveysteknologiayhtiö Biorectec perui listautumisantinsa kesäkuussa, mutta tuli listoille syyskuun lopussa pääomasijoittajien avulla. Heille suunnatun annin lähtöhinta oli kolme euroa. Pörssihinta on ollut hieman alempi.

Moni on varoitellut, että pörssihuuma päättyy rumasti kuten vuosituhannen vaihteen it-kupla. Ja varmasti kurssit voivat heilahtaa pahastikin jonkun yllättävän shokin myötä. Kiinan kiinteistöyhtiö Evergranden talousvaikeudet olivat kuin äkillinen muistutus, mistä talouden alamäki voi lähteä liikkeelle.

Mutta onneksi erojakin 20 vuoden takaiseen aikaan on. Silloin useat listautuneet yritykset olivat tavalla tai toisella melko huteralta pohjalta ponnistaneita it-firmoja. Monesti kurssi ampaisi nousuun, kun yrityksen tiedote singahti ulos, olipa sisältö mikä tahansa.

Nyt yritysten kirjo on laajempi ja osaaminen yleisesti vankempaa kuin tuolloin. On hienoa, että yritykset hakevat uusia omistajia Suomesta. Aikaisemmin moni yhtiö myytiin heti hyvälle kasvu-uralle päästyään ulkomaille.

Toivottavasti tämä suuntaus vähenee.

Kirjoittaja on Aamulehden toimituspäällikkö.